23 січня польські фермери планують провести акцію протесту поблизу пункту пропуску Долгобичув – Угринів, що може вплинути на рух транспорту через кордон.

Про це Державну митну службу України поінформувала польська сторона.

23 січня польські фермери перекриють пункт Долгобичув – Угринів

За наявною інформацією, упродовж дня сільгоспвиробники мають намір протестувати біля прикордонної інфраструктури.

Безпосереднє блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з польського боку, очікується з 11:00 до 15:30 за місцевим часом.

У Держмитслужбі закликали громадян і перевізників враховувати можливі ускладнення руху.

– Прохання зважати на ці обставини і для перетину кордону обирати альтернативні пункти пропуску, – зазначили у відомстві.

Як повідомляють польські медіа, ініціатива протесту належить місцевим фермерам.

– У нас є багато причин для протесту. Перша з них – імпорт сільськогосподарських товарів з України. Ми також хочемо висловити свій протест проти угоди з МЕРКОСУР, – сказав один з організаторів акції.

Окрім цього, фермери висувають і локальні вимоги.

– Вантажівки, що проїжджають через перехід, розбивають нам дорогу, – зазначив організатор протесту.

Нагадаємо, що польські аграрії вже вдавалися до блокування кордону з Україною.

Зокрема, 23 листопада вони розпочали акцію протесту в Медиці, висловлюючи занепокоєння щодо можливого укладення Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

Тоді ж лунали заяви про нібито надмірний імпорт української продукції. Масштабна блокада, яка тривала впродовж холодної пори року, завершилася наприкінці квітня 2024 року зі зняттям останніх обмежень на КПП Гребенне – Рава-Руська.

