Чешская авиастроительная компания Aero заявила о невозможности производства новых интересующих Украину новых самолетов L-159 из-за проблем со снабжением отдельных комплектующих, однако готова предложить альтернативное решение.

Чехия не может передать Украине самолеты L-159

Об этом сообщил президент компании Виктор Сотона, передает издание Ceske Noviny.

По его словам, вместо L-159 производитель рассматривает возможность предложения Украине универсальных самолетов L-39 Skyfox, которые отличаются более низкой стоимостью эксплуатации и могут применяться, в частности, для борьбы с беспилотниками.

Сейчас смотрят

L-159 характеристики

Как отметил Сотона, украинская сторона уже долгое время была проинформирована о возможностях Skyfox, а в конце прошлого года в Дубае компания впервые представила самолет в конфигурации легкого штурмовика, тогда как ранее демонстрировались только обучающие версии.

– Мы считаем, что это очень эффективный охотник на дроны, – заявил президент Aero.

В то же время вопрос возможной продажи Украине самолетов L-159 вызвал дискуссию внутри Чехии.

Президент страны Петр Павел после недавнего визита в Украину отметил, что передача четырех таких самолетов не нанесла бы вреда обороноспособности Чехии.

Министр обороны Яромир Зуна подчеркнул, что с чешской точки зрения такая продажа не выгодна.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также заявил, что обсуждение передачи Украине самолетов L-159 не имеет смысла, поскольку они необходимы для нужд чешских вооруженных сил.

Читайте также
Правительство Норвегии передало Украине значительную партию ракет для ПВО NASAMS
Норвегия поставила Украине ракеты для систем ПВО NASAMS

Связанные темы:

Истребители для УкраиныЗброя для УкраїниЧехия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.