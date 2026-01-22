Чешская авиастроительная компания Aero заявила о невозможности производства новых интересующих Украину новых самолетов L-159 из-за проблем со снабжением отдельных комплектующих, однако готова предложить альтернативное решение.

Чехия не может передать Украине самолеты L-159

Об этом сообщил президент компании Виктор Сотона, передает издание Ceske Noviny.

По его словам, вместо L-159 производитель рассматривает возможность предложения Украине универсальных самолетов L-39 Skyfox, которые отличаются более низкой стоимостью эксплуатации и могут применяться, в частности, для борьбы с беспилотниками.

Как отметил Сотона, украинская сторона уже долгое время была проинформирована о возможностях Skyfox, а в конце прошлого года в Дубае компания впервые представила самолет в конфигурации легкого штурмовика, тогда как ранее демонстрировались только обучающие версии.

– Мы считаем, что это очень эффективный охотник на дроны, – заявил президент Aero.

В то же время вопрос возможной продажи Украине самолетов L-159 вызвал дискуссию внутри Чехии.

Президент страны Петр Павел после недавнего визита в Украину отметил, что передача четырех таких самолетов не нанесла бы вреда обороноспособности Чехии.

Министр обороны Яромир Зуна подчеркнул, что с чешской точки зрения такая продажа не выгодна.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также заявил, что обсуждение передачи Украине самолетов L-159 не имеет смысла, поскольку они необходимы для нужд чешских вооруженных сил.

