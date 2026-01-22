Чешский производитель L-159 заявил о проблемах с деталями для самолетов и предложил альтернативу для Украины
- Чешский авиапроизводитель сообщил об ограничениях в производстве самолетов.
- Украине была предложена другая модель с расширенными возможностями.
- В Чехии продолжаются дискуссии по передаче авиатехники Украине.
Чешская авиастроительная компания Aero заявила о невозможности производства новых интересующих Украину новых самолетов L-159 из-за проблем со снабжением отдельных комплектующих, однако готова предложить альтернативное решение.
Чехия не может передать Украине самолеты L-159
Об этом сообщил президент компании Виктор Сотона, передает издание Ceske Noviny.
По его словам, вместо L-159 производитель рассматривает возможность предложения Украине универсальных самолетов L-39 Skyfox, которые отличаются более низкой стоимостью эксплуатации и могут применяться, в частности, для борьбы с беспилотниками.
Как отметил Сотона, украинская сторона уже долгое время была проинформирована о возможностях Skyfox, а в конце прошлого года в Дубае компания впервые представила самолет в конфигурации легкого штурмовика, тогда как ранее демонстрировались только обучающие версии.
– Мы считаем, что это очень эффективный охотник на дроны, – заявил президент Aero.
В то же время вопрос возможной продажи Украине самолетов L-159 вызвал дискуссию внутри Чехии.
Президент страны Петр Павел после недавнего визита в Украину отметил, что передача четырех таких самолетов не нанесла бы вреда обороноспособности Чехии.
Министр обороны Яромир Зуна подчеркнул, что с чешской точки зрения такая продажа не выгодна.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также заявил, что обсуждение передачи Украине самолетов L-159 не имеет смысла, поскольку они необходимы для нужд чешских вооруженных сил.