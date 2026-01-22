Чеський виробник L-159 заявив про проблеми з деталями для літаків та запропонував альтернативу для України
- Чеський авіавиробник повідомив про обмеження у виробництві літаків.
- Україні запропонували іншу модель із розширеними можливостями.
- У Чехії тривають дискусії щодо передачі авіатехніки Україні.
Чеська авіабудівна компанія Aero заявила про неможливість виробництва нових літаків L-159, які цікавлять Україну, через проблеми з постачанням окремих комплектуючих, однак готова запропонувати альтернативне рішення.
Чехія не може передати Україні літаки L-159
Про це повідомив президент компанії Віктор Сотона, передає видання Ceske Noviny.
За його словами, замість L-159 виробник розглядає можливість пропозиції Україні універсальних літаків L-39 Skyfox, які вирізняються нижчою вартістю експлуатації та можуть застосовуватися, зокрема, для боротьби з безпілотниками.
Як зазначив Сотона, українська сторона вже тривалий час була поінформована про можливості Skyfox, а наприкінці минулого року в Дубаї компанія вперше презентувала літак у конфігурації легкого штурмовика, тоді як раніше демонструвалися лише навчальні версії.
– Ми вважаємо, що це дуже ефективний мисливець на дрони, – заявив президент Aero.
Водночас питання можливого продажу Україні літаків L-159 викликало дискусію всередині Чехії.
Президент країни Петр Павел після нещодавнього візиту до України зазначив, що передача чотирьох таких літаків не завдала б шкоди обороноздатності Чехії.
Натомість міністр оборони Яромир Зуна підкреслив, що з чеської точки зору такий продаж не є вигідним.
Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш також заявив, що обговорення передачі Україні літаків L-159 не має сенсу, оскільки вони необхідні для потреб чеських збройних сил.