Чеська авіабудівна компанія Aero заявила про неможливість виробництва нових літаків L-159, які цікавлять Україну, через проблеми з постачанням окремих комплектуючих, однак готова запропонувати альтернативне рішення.

Чехія не може передати Україні літаки L-159

Про це повідомив президент компанії Віктор Сотона, передає видання Ceske Noviny.

За його словами, замість L-159 виробник розглядає можливість пропозиції Україні універсальних літаків L-39 Skyfox, які вирізняються нижчою вартістю експлуатації та можуть застосовуватися, зокрема, для боротьби з безпілотниками.

Як зазначив Сотона, українська сторона вже тривалий час була поінформована про можливості Skyfox, а наприкінці минулого року в Дубаї компанія вперше презентувала літак у конфігурації легкого штурмовика, тоді як раніше демонструвалися лише навчальні версії.

– Ми вважаємо, що це дуже ефективний мисливець на дрони, – заявив президент Aero.

Водночас питання можливого продажу Україні літаків L-159 викликало дискусію всередині Чехії.

Президент країни Петр Павел після нещодавнього візиту до України зазначив, що передача чотирьох таких літаків не завдала б шкоди обороноздатності Чехії.

Натомість міністр оборони Яромир Зуна підкреслив, що з чеської точки зору такий продаж не є вигідним.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш також заявив, що обговорення передачі Україні літаків L-159 не має сенсу, оскільки вони необхідні для потреб чеських збройних сил.

