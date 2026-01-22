Коррупция в Госпогранслужбе: НАБУ сообщило о подозрении трем должностным лицам
- НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему в Госпогранслужбе, связанную с контрабандой сигарет в ЕС.
- Подозрение объявили экс-главе ГПСУ и еще двум чиновникам, сумма взяток – более €200 тыс.
- Сейчас следствие выясняет роль каждого из фигурантов и объемы незаконных схем на границе.
НАБУ и САП разоблачили бывшего главу Госпогранслужбы и еще двух чиновников в систематическом взяточничестве за содействие незаконной переправке сигарет в ЕС через украинскую границу.
Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на каналах НАБУ и САП в Telegram.
Коррупция в Госпогранслужбе: что известно
По данным следствия, в 2023 году чиновники ГПСУ получили не менее €204 тыс. евро, используя схему с автомобилями под «дипломатическими» номерами и пассажирами с дипломатическими паспортами для избежания контроля.
Отмечается, что среди подозреваемых:
- бывший глава Госпогранслужбы, генерал;
- начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;
- бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.
– В 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду, – говорится в сообщении.
Антикоррупционные органы подсчитали, что только за июль-ноябрь 2023 года пограничники получили не менее €204 тыс. неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей (по €3 тыс. за каждое транспортное средство).
Для того, чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.
По данным НАБУ, пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе.
Наличие таких пассажиров позволяло избежать досмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС.
Детективы выяснили, что высокопоставленные сотрудники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы.
Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Напомним, сотрудники СБУ совместно с другими правоохранительными органами провели масштабную спецоперацию по ликвидации преступных схем на таможне в Киеве и трех приграничных областях.