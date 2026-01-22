НАБУ и САП разоблачили бывшего главу Госпогранслужбы и еще двух чиновников в систематическом взяточничестве за содействие незаконной переправке сигарет в ЕС через украинскую границу.

Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на каналах НАБУ и САП в Telegram.

Коррупция в Госпогранслужбе: что известно

По данным следствия, в 2023 году чиновники ГПСУ получили не менее €204 тыс. евро, используя схему с автомобилями под «дипломатическими» номерами и пассажирами с дипломатическими паспортами для избежания контроля.

Отмечается, что среди подозреваемых:

бывший глава Госпогранслужбы, генерал;

начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;

бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.

– В 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду, – говорится в сообщении.

Антикоррупционные органы подсчитали, что только за июль-ноябрь 2023 года пограничники получили не менее €204 тыс. неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей (по €3 тыс. за каждое транспортное средство).

Для того, чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.

По данным НАБУ, пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе.

Наличие таких пассажиров позволяло избежать досмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС.

Детективы выяснили, что высокопоставленные сотрудники Госпогранслужбы ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, сотрудники СБУ совместно с другими правоохранительными органами провели масштабную спецоперацию по ликвидации преступных схем на таможне в Киеве и трех приграничных областях.

