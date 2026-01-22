НАБУ і САП викрили колишнього очільника Держприкордонслужби та ще двох посадовців на систематичному хабарництві за сприяння незаконному переправленню цигарок до ЄС через український кордон.

Про це йдеться у повідомленнях, опублікованих на каналах НАБУ та САП в Telegram.

Корупція в Держприкордонслужбі: що відомо

За даними слідства, у 2023 році посадовці ДПСУ отримали щонайменше €204 тис., використовуючи схему з авто під “дипломатичними” номерами та пасажирами з дипломатичними паспортами для уникнення контролю.

Серед підозрюваних:

колишній голова Держприкордонслужби, генерал (за даними УП , мова йде про ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека);

начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;

колишня службова особа Держприкордонслужби.

– У 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду, – йдеться у повідомленні.

Антикорупційні органи підрахували, що лише за липень-листопад 2023 року прикордонники отримали щонайменше €204 тис. неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по €3 тис. за кожен транспортний засіб).

Для того щоб приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

За даними НАБУ, пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів – члени родин українських дипломатів у Європі.

Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду автівок прикордонними та митними органами держав ЄС.

Детективи виявили, що топпосадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, співробітники СБУ спільно з іншими правоохоронними органами провели масштабну спецоперацію з ліквідації злочинних схем на митниці у Києві та трьох прикордонних областях.

