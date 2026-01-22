Российские удары по энергетике: в Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
- В Украине 22 января введены аварийные графики отключения света.
- Аварийные отключения электроэнергии отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
- Узнать свою очередь и график отключения света можно на сайте облэнерго.
Из-за российских обстрелов украинской энергетики сегодня, 22 января, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения света.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Аварийные отключения электроэнергии 22 января
По данным Укрэнерго, ранее обнародованные графики отключения в регионах пока не действуют. Бригады энергетиков пытаются как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение потребителей.
В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться.
Так, 22 января с 08:10 по Черкасской области применяются графики аварийных отключений света по команде НЭК Укрэнерго. Также продолжают действовать графики почасовых отключений.
В Полтавской области также действует аварийное отключение света. Команда поступила около 07:35 от НЭК Укрэнерго. Решение принято в связи со сниженным уровнем напряжения. Будут отключать 5 очередей потребителей.
В Днепропетровской области по команде Укрэнерго также применены экстренные отключения света. Напомним, что во время экстренных отключений графики не действуют.
В Киеве также введено экстренное отключение электроэнергии 22 января.
В Киевской области в части Броварского и части Бучанского района продолжает действовать экстренное отключение электроэнергии. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений.
В Житомирской области 22 января действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Узнать очередь и часы отключения можно по ссылке.
22 января по Запорожской области для промышленных потребителей введены графики аварийного отключения электроэнергии. Также продолжают действовать графики почасового отключения электроэнергии.
В четверг, 22 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасового отключения света. Часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение можно посмотреть на сайте облэнерго.
По указанию НЭК Укрэнерго, в Черниговской области одновременно применены 5 очередей графиков аварийных отключений.
В Одесской области по приказу НЭК Укрэнерго введено экстренное отключение электроэнергии 22 января. Графики отключений при этом не действуют.
В Винницкой области также введены графики аварийных отключений (ГАО) для потребителей области.