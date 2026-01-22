Из-за российских обстрелов украинской энергетики сегодня, 22 января, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения света.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Аварийные отключения электроэнергии 22 января

По данным Укрэнерго, ранее обнародованные графики отключения в регионах пока не действуют. Бригады энергетиков пытаются как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение потребителей.

Сейчас смотрят

Аварийные отключения электроэнергии отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться.

Так, 22 января с 08:10 по Черкасской области применяются графики аварийных отключений света по команде НЭК Укрэнерго. Также продолжают действовать графики почасовых отключений.

В Полтавской области также действует аварийное отключение света. Команда поступила около 07:35 от НЭК Укрэнерго. Решение принято в связи со сниженным уровнем напряжения. Будут отключать 5 очередей потребителей.

В Днепропетровской области по команде Укрэнерго также применены экстренные отключения света. Напомним, что во время экстренных отключений графики не действуют.

В Киеве также введено экстренное отключение электроэнергии 22 января.

В Киевской области в части Броварского и части Бучанского района продолжает действовать экстренное отключение электроэнергии. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений.

В Житомирской области 22 января действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Узнать очередь и часы отключения можно по ссылке.

22 января по Запорожской области для промышленных потребителей введены графики аварийного отключения электроэнергии. Также продолжают действовать графики почасового отключения электроэнергии.

В четверг, 22 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасового отключения света. Часы отсутствия электроснабжения с учетом времени на переключение можно посмотреть на сайте облэнерго.

По указанию НЭК Укрэнерго, в Черниговской области одновременно применены 5 очередей графиков аварийных отключений.

В Одесской области по приказу НЭК Укрэнерго введено экстренное отключение электроэнергии 22 января. Графики отключений при этом не действуют.

В Винницкой области также введены графики аварийных отключений (ГАО) для потребителей области.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.