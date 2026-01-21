В ближайшие дни должны перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам отключений — Шмыгаль
- Ситуация в энергосистеме остается очень напряженной.
- В рамках Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области была поставлена задача в ближайшие дни выйти на прогнозируемые графики отключений света.
- По словам Дениса Шмыгаля, сейчас удалось частично стабилизировать работу теплогенерации, без отопления остается 3261 дом.
В настоящее время энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам.
Ситуация в энергосистеме: прогноз для Киева и области
Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что работа в рамках Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области продолжается.
— Ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной. В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам, — сообщил он в Telegram.
Шмыгаль отметил, что поставлены задачи выйти на этот режим в ближайшие дни.
По его словам, за день над восстановлением света и тепла работало 160 бригад.
– В ночное время на местах будут задействованы 52 бригады. Должны быть готовы к любым сценариям, — добавил Шмыгаль.
Кроме того, министр энергетики сообщил, что удалось частично стабилизировать работу теплогенерации. В настоящее время без отопления остается 3261 дом.
— Четкая задача: в течение завтрашнего дня подать тепло в как можно большее количество квартир. Коммунальные службы делают для этого все возможное. На критических точках города задействовано 124 генератора разной мощности. Также в городе развернут 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях, — отметил Шмыгаль.
Работы по восстановлению теплогенерации продолжаются.