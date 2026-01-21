В настоящее время энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам.

Ситуация в энергосистеме: прогноз для Киева и области

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что работа в рамках Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области продолжается.

— Ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной. В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам, — сообщил он в Telegram.

Шмыгаль отметил, что поставлены задачи выйти на этот режим в ближайшие дни.

По его словам, за день над восстановлением света и тепла работало 160 бригад.

– В ночное время на местах будут задействованы 52 бригады. Должны быть готовы к любым сценариям, — добавил Шмыгаль.

Кроме того, министр энергетики сообщил, что удалось частично стабилизировать работу теплогенерации. В настоящее время без отопления остается 3261 дом.

— Четкая задача: в течение завтрашнего дня подать тепло в как можно большее количество квартир. Коммунальные службы делают для этого все возможное. На критических точках города задействовано 124 генератора разной мощности. Также в городе развернут 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях, — отметил Шмыгаль.

Работы по восстановлению теплогенерации продолжаются.

