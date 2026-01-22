Через російські обстріли української енергетики сьогодні, 22 січня, в кількох регіонах України запроваджені аварійні вимкнення світла.

Про це повідомляє Укренерго.

Аварійні вимкнення електроенергії 22 січня

За даними Укренерго, раніше оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах наразі не діють. Бригади енергетиків намагаються якнайшвидше відновити стабільне електропостачання споживачам.

Аварійні вимкнення електроенергії скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Ситуація в регіонах

Так, 22 січня з 08:10 по Черкаській області застосовуються графіки аварійних вимкнень світла за командою НЕК Укренерго. Також продовжують діяти графіки погодинних вимкнень.

У Полтавській області також діє аварійне вимкнення світла. Команда надійшла близько 07:35 від НЕК Укренерго. Рішення ухвалили у зв’язку із заниженим рівнем напруги. Вимикатимуть 5 черг споживачів.

На Дніпропетровщині за командою Укренерго також застосовані екстрені вимкнення світла. Нагадаємо, що під час екстрених вимкнень графіки не діють.

У Києві так само введено екстрене вимкнення електроенергії 22 січня.

На Київщині у частині Броварського та частині Бучанського району продовжує діяти екстрене вимкнення електроенергії. В інших районах області діють графіки стабілізаційних відключень.

На Житомирщині 22 січня діють графіки погодинних вимкнень електроенергії. Дізнатися чергу та години вимкнення можна за посиланням.

22 січня по Запорізькій області для промислових споживачів введені графіки аварійного вимкнення електроенергії. Також продовжують діяти графіки погодинного вимкнення електроенергії.

У четвер, 22 січня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинного вимкнення світла. Години відсутності електропостачання з урахуванням часу на перемикання можна подивитися на сайті обленерго.

За вказівкою НЕК Укренерго, на Чернігівщині застосовано 5 черг графіків аварійних відключень одночасно.

В Одеській області за наказом НЕК Укренерго введене екстрене вимкнення електроенергії 22 січня. Графіки відключень при цьому не діють.

На Вінниччині також введені графіки аварійних вимкнень (ГАВ) для споживачів області.

