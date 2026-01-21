Почти 60% Киева без света, 4000 домов остаются без тепла – Зеленский
- Около 4000 домов в Киеве остаются без тепла, около 60% столицы без электричества.
- Зеленский требует дополнительных мер и ресурсов по ускорению ремонтов сетей.
- Пункты обогрева и горячее питание работают, базовые станции мобильной связи обеспечены.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве остаются без тепла, а почти 60% столицы без электричества.
Об этом он заявил во время специального энергетического селектора, посвященного ситуации в регионах, где сейчас самое сложное обеспечение энергоснабжения.
Зеленский провел энергетический селектор
По словам главы государства, самые большие проблемы наблюдаются в Киеве и области, Харьковской области, на Сумщине, Черниговщине и Днепропетровщине.
Ремонтные бригады, ГСЧС Украины, работники энергетических компаний и коммунальных служб задействованы по максимуму, однако для ускорения работ требуется дополнительное привлечение ресурсов.
– Не согласен с оценкой, что сил достаточно. Нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов, – сказал президент.
На селекторе обсуждалось развертывание пунктов поддержки и обогрева, подготовка горячего питания для людей и обеспечение работы базовых станций мобильной связи.
Отдельно речь шла о необходимых шагах по ускорению ремонта сетей и подстанций вместе с чиновниками и Укрэнерго.
Зеленский добавил, что премьер-министр и министр обороны проверят информацию о бронировании работников энергетических и коммунальных компаний, задействованных в ликвидации последствий российских ударов.
Для таких компаний уже предусмотрено бронирование 100% персонала. Президент подчеркнул, что дефицит эффективного реагирования не может объясняться нехваткой кадров.
Также ожидается отдельный доклад чиновников о программах поддержки украинцев и предприятий во время чрезвычайной ситуации, а переговоры с международными партнерами позволят привлечь дополнительную помощь.
Зеленский подчеркнул приоритеты: ракеты для ПВО, оборудование для энергетики и максимально оперативное выполнение всех необходимых работ.