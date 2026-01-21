Президент Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве остаются без тепла, а почти 60% столицы без электричества.

Об этом он заявил во время специального энергетического селектора, посвященного ситуации в регионах, где сейчас самое сложное обеспечение энергоснабжения.

Зеленский провел энергетический селектор

По словам главы государства, самые большие проблемы наблюдаются в Киеве и области, Харьковской области, на Сумщине, Черниговщине и Днепропетровщине.

Сейчас смотрят

Ремонтные бригады, ГСЧС Украины, работники энергетических компаний и коммунальных служб задействованы по максимуму, однако для ускорения работ требуется дополнительное привлечение ресурсов.

– Не согласен с оценкой, что сил достаточно. Нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов, – сказал президент.

На селекторе обсуждалось развертывание пунктов поддержки и обогрева, подготовка горячего питания для людей и обеспечение работы базовых станций мобильной связи.

Отдельно речь шла о необходимых шагах по ускорению ремонта сетей и подстанций вместе с чиновниками и Укрэнерго.

Зеленский добавил, что премьер-министр и министр обороны проверят информацию о бронировании работников энергетических и коммунальных компаний, задействованных в ликвидации последствий российских ударов.

Для таких компаний уже предусмотрено бронирование 100% персонала. Президент подчеркнул, что дефицит эффективного реагирования не может объясняться нехваткой кадров.

Также ожидается отдельный доклад чиновников о программах поддержки украинцев и предприятий во время чрезвычайной ситуации, а переговоры с международными партнерами позволят привлечь дополнительную помощь.

Зеленский подчеркнул приоритеты: ракеты для ПВО, оборудование для энергетики и максимально оперативное выполнение всех необходимых работ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.