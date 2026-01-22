В 2027 году Украина будет полностью интегрирована в энергорынок Европейского Союза, даже если формально еще не станет членом ЕС.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время дискуссии в Украинском доме в Давосе.

Интеграция Украины в энергорынок ЕС

По его словам, евроинтеграция не является формальностью, а требует системной и длительной работы.

– Это большой проект, который требует финансов, инвестиций, надлежащего управления и ежедневных усилий на протяжении многих лет. На самом деле это огромный массив скучной, рутинной, сложной, но необходимой работы, – подчеркнул он.

Качка рассказал, что Украина не начинает путь в ЕС с нуля. По его словам, все, чего ожидают от Украины бизнес-сообщество, европейские институты и государства-члены, является осуществимым.

Он предположил, что это можно реализовать в довольно короткой перспективе при условии эффективной работы правительства и парламента.

Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос отметила прогресс Украины и подчеркнула, что ключевым фактором является результат.

— Если страна хочет быть в ЕС как можно быстрее, она должна показывать результат. И Украина это делает. В последнем отчете о расширении 63 из 68 реформ выполнены на 100%. Это огромный успех, – отметила Кос.

Также еврокомиссар обратила внимание на беспрецедентный масштаб работы, которую осуществляет Украина.

По ее словам, сегодня около 1 тыс. человек в Брюсселе работают горизонтально над одной страной-кандидатом, такой как Украина. Еще около двух-трех тыс. специалистов – в самой Украине.

В целом Киев должен имплементировать около 100 тыс. страниц законодательства ЕС, которые нужно перевести на украинский язык. Когда Украина станет членом Европейского Союза, то украинский язык будет одним из официальных языков ЕС.

Отдельно Кос подчеркнула важность постепенной интеграции еще до формального вступления. Она отметила, что если страна выполняет правила, то может получать доступ к внутреннему рынку ЕС. И это уже можно увидеть на примере украинской энергетики и роуминга.

Связанные темы:

