У 2027 році Україна буде повністю інтегрована до енергоринку Європейського Союзу, навіть якщо формально ще не стане членом ЄС.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час дискусії в Українському домі в Давосі.

Інтеграція України до енергоринку ЄС

За його словами, євроінтеграція не є формальністю, а потребує системної та тривалої роботи.

– Це великий проєкт, який потребує фінансів, інвестицій, належного управління і щоденних зусиль протягом багатьох років. Насправді це величезний масив нудної, рутинної, складної, але необхідної роботи, — наголосив він.

Качка розповів, що Україна не починає шлях до ЄС з нуля. За його словами, все, чого очікують від України бізнес-спільнота, європейські інституції та держави-члени, є здійсненним.

Він припустив, що це можна реалізувати у доволі короткій перспективі за умови ефективної роботи уряду і парламенту.

Європейський комісар з питань сусідства та розширення Марта Кос відзначила прогрес України та наголосила, що ключовим фактором є результат.

– Якщо країна хоче бути в ЄС якнайшвидше, вона має показувати результат. І Україна це робить. В останньому звіті про розширення 63 з 68 реформ виконані на 100%. Це величезний успіх, – зазначила Кос.

Також єврокомісар звернула увагу на безпрецедентний масштаб роботи, яку здійснює Україна.

За її словами, сьогодні близько 1 тис. людей у Брюсселі працюють горизонтально над однією країною-кандидатом, такою як Україна. Ще близько дві-три тис. фахівців – у самій Україні.

Загалом Київ має імплементувати близько 100 тис. сторінок законодавства ЄС, які потрібно перекласти українською. Коли Україна стане членом Європейського Союзу, то українська мова буде однією з офіційних мов ЄС.

Окремо Кос наголосила на важливості поступової інтеграції ще до формального вступу. вона зазначила, що якщо країна виконує правила, то може отримувати доступ до внутрішнього ринку ЄС. І це вже можна побачити на прикладі української енергетики та роумінгу.

