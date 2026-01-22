Зеленський назвав умову участі України у Раді миру Трампа
- Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе долучитися до ініційованої Дональдом Трампом Ради миру лише після завершення війни з Росією.
- За його словами, зараз участь України у цьому форматі неможлива через присутність у Раді представників Росії та Білорусі.
Україна зможе долучитися до створеної президентом США Дональдом Трампом Ради миру щодо сектора Гази лише після закінчення повномасштабної війни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у рамках Всесвітнього економічному форумі у Давосі.
Зеленський про участь України у Раді миру
– Білоруські союзники, повно росіян, ми не можемо бути з ними (в одній раді, – Ред.). І це вже є в пакеті, у 20-пунктному плані. Тож це працюватиме, я так думаю. Це працюватиме з місією спостереження лише після того, як для нас закінчиться війна, – сказав він.
Президент зазначив, що не знав, яким саме є задум Трампа щодо Ради миру і кого він туди планує запрошувати.
На його думку, є зрозумілим те, що Україна зможе бути у складі Ради миру, коли війна закінчиться, однак зараз там уже є Росія та її союзник Білорусь.
20 січня Зеленський підтвердив отримання запрошення для України до Ради миру, очолюваної Трампом. Проте він звернув увагу, що таке ж запрошення отримали Росія та Білорусь.
Як пояснив президент, складно уявити, як українська сторона може співпрацювати з цими країнами в одній раді.