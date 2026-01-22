Україна зможе долучитися до створеної президентом США Дональдом Трампом Ради миру щодо сектора Гази лише після закінчення повномасштабної війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у рамках Всесвітнього економічному форумі у Давосі.

Зеленський про участь України у Раді миру

– Білоруські союзники, повно росіян, ми не можемо бути з ними (в одній раді, – Ред.). І це вже є в пакеті, у 20-пунктному плані. Тож це працюватиме, я так думаю. Це працюватиме з місією спостереження лише після того, як для нас закінчиться війна, – сказав він.

Президент зазначив, що не знав, яким саме є задум Трампа щодо Ради миру і кого він туди планує запрошувати.

Зараз дивляться

На його думку, є зрозумілим те, що Україна зможе бути у складі Ради миру, коли війна закінчиться, однак зараз там уже є Росія та її союзник Білорусь.

20 січня Зеленський підтвердив отримання запрошення для України до Ради миру, очолюваної Трампом. Проте він звернув увагу, що таке ж запрошення отримали Росія та Білорусь.

Як пояснив президент, складно уявити, як українська сторона може співпрацювати з цими країнами в одній раді.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.