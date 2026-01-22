Президент Владимир Зеленский в Давосе выразил сожаление по поводу того, что страх перед местью России не позволил воплотить в жизнь первоначальный план Еврокомиссии по репарационному кредиту для Украины.

Зеленский раскритиковал Европу из-за репарационного займа

Президент упрекнул, что страх перед судебными исками России не дал реализовать план Еврокомиссии по репарационному займу Украине с использованием замороженных в Европе активов РФ.

— Получается, что Путин пытается решать, что будет с замороженными российскими активами, а не те, кто имеет инструменты, чтобы наказать его за эту войну. Мы благодарны за то, что ЕС принял решение о бессрочном замораживании российских активов… Но когда дело дошло до использования этих средств, чтобы помочь нам защищаться от российской агрессии – решение оказалось заблокированным. Путин, к сожалению, сумел остановить Европу, – заявил президент на Всемирном экономическом форуме, пишет Европейская правда.

Зеленский также выразил сожаление по поводу слишком медленного прогресса в привлечении к ответственности России и Путина за войну в Украине.

Сейчас смотрят

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что сейчас российская нефть перевозится вдоль европейских берегов и финансирует войну против Украины.

По его словам, Европа должна действовать более активно, чтобы российский диктатор Владимир Путин остался без денег для ведения войны. В частности, поступать с российскими танкерами так же, как Дональд Трамп с венесуэльскими.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.