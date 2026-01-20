Европа всегда будет с Украиной, пока не будет справедливого и продолжительного мира, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Давосе.

Заявление президента Еврокомиссии по активам РФ в Давосе

Иммобилизация российских активов и право их использовать в случае отказа России оплатить нашему государству репатриации является напоминанием для Кремля и посланием миру, что Европа не оставит Украину, заявила Урсула фон дер Ляен, выступая 20 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Также она напомнила о решении Европейского совета предоставить Киеву финансовую поддержку на период 2026-2027 годов в размере 90 млрд евро.

– Благодаря этой поддержке мы гарантируем, что Украина сможет: укрепить свою оборону на поле боя; укрепить свои оборонные возможности; обеспечить функционирование главных услуг. Прежде всего, это подтверждает непреклонную приверженность Европы безопасности, обороне и европейскому будущему Украины. Параллельно мы решили навсегда обездвижить российские активы и оставляем за собой право использовать их. Это должно служить строгим напоминанием для России. И посланием миру: Европа всегда будет с Украиной. Пока не будет справедливого и продолжительного мира, – сказала президент Европейской комиссии.

Она отметила, что чуть больше, чем за месяц будет четвертая годовщина войны агрессии России против Украины.

— Четыре года спустя Россия не показывает никаких признаков ослабления. Никаких признаков раскаяния. Никаких признаков стремления к миру. Напротив. Россия ужесточает свои атаки. Каждый день убивая мирных жителей. Только на прошлой неделе бомбардировка энергетической инфраструктуры Украины оставила миллионы людей в темноте, холоде и нехватке воды. Этому должны положить конец. Мы все хотим мира для Украины, – подчеркнула фон дер Ляен.

В частности, президент Еврокомиссии констатировала, что в ЕС признают роль президента США Дональда Трампа в продвижении мирного процесса и заверила, что Европа будет тесно сотрудничать с Соединенными Штатами. Она подчеркнула, что Украина должна быть в сильной позиции.

