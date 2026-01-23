Годовой бюджет целого города: сколько РФ потратила на удар по Украине 20 января
- Массированная воздушная атака России на Украину в ночь на 20 января, во время которой было применено 372 средства нападения, обошлась агрессору более чем в $131 млн.
- В ГУР отмечают, что эти расходы сопоставимы с годовым бюджетом целого российского города или региона, тогда как в самой РФ фиксируют рекордный дефицит бюджета и сокращение социальных расходов.
Россия потратила более $131 млн (более 10,2 млрд рублей) на осуществление массированного воздушного удара на территории Украины в ночь на 20 января.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Сколько РФ потратила на атаку против Украины 20 января
По информации ГУР, в ночь на 20 января российские войска применили 372 средства воздушного нападения для массированной атаки на Украину. Среди них:
- баллистические ракеты Искандер;
- гиперзвуковая ракета Циркон;
- крылатые ракеты Х-101;
- учебные РМ-48У;
- дроны типов Герань, Гарпия и Гербера.
Как уточнили в Главном управлении разведки, общая стоимость использованного вооружения превышает $131 млн (более 10,2 млрд рублей).
Если сравнить, на эти деньги в течение года живет город Великий Новгород с населением около 220 тыс. человек. Это также сопоставимо с третью годового бюджета регионов России, в частности, Калмыкии и Ненецкого автономного округа, заявили в ГУР.
– За такую сумму можно было бы построить современный и полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов, – утверждают в ГУР Минобороны Украины.
Там обратили внимание, что эти расходы происходят на фоне рекордного бюджетного дефицита России, в частности, в прошлом году он достиг 5,6 трлн рублей ($70 млрд) или около 2,6% ВВП.
В ГУР Минобороны отмечают, что Россия повышает налоги и акцизы, сокращает расходы на социальную сферу, а также государственные инвестиционные проекты для продолжения полномасштабной войны против Украины.