В ночь на 20 января (с 19:00 19 января) Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 20 января: что известно

Во время ночной атаки на Украину враг применил:

Сейчас смотрят

одну противокорабельную ракету Циркон (район пуска — ВОТ АР Крым);

18 баллистических ракет Искандер-М /С-300 (районы пусков — Брянская и Ростовская области РФ);

15 крылатых ракет Х-101 (район пуска — Вологодская область РФ);

339 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

Запуски дронов осуществлялись из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Брянск (РФ), а также Гвардейское, Чауда (ВОТ АР Крым) и ВОТ Донецка. Около 250 беспилотников были типа Shahed.

Основным направлением удара стала Киевская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 20 января силами ПВО сбито/подавлено 342 воздушные цели:

14 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

13 крылатых ракет Х-101;

315 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов — на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

В то же время зафиксировано попадание пяти ракет и 24 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 12 локациях.

Информация о еще двух вражеских ракетах уточняется.

В частности, в ночь на 20 января российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками.

По сообщению мэра столицы Виталия Кличко, в Днепровском районе зафиксировали попадания в нежилые здания.

Осколки дрона повредили здание начальной школы и выбили окна в близлежащих жилых домах.

Также сообщалось о падении беспилотника на открытой территории, где загорелись автомобили.

В результате атаки пострадала 59-летняя женщина.

Последствия обстрела зафиксировали и в других районах города:

в Дарницком районе обломками поврежден частный дом — выбиты окна и разрушен забор;

в Деснянском районе фрагменты БпЛА упали на территории кладбища — без пострадавших.

Обстрел вызвал серьезные перебои с электроснабжением на левом берегу столицы.

Объекты социальной инфраструктуры перевели на автономное питание, полностью исчезло водоснабжение, без тепла остались более 5,6 тыс. многоэтажек, в том числе дома, где отопление недавно восстановили после предыдущих атак.

Во время той же атаки пострадала и Киевская область. В Бучанском районе повреждены помещения двух автозаправочных станций. Там погиб 50-летний мужчина.

На рассвете 20 января взрывы прогремели и в Черноморске Одесской области.

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, вражеские удары были направлены по гражданской инфраструктуре.

Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом — поврежден фасад и выбиты окна.

Также в Одесском районе зафиксировали повреждение объекта энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в Днепре российские войска нанесли удар по промышленному объекту — на месте возник пожар.

По словам городского главы Бориса Филатова, в результате ракетно-дронового обстрела была серьезно повреждена одна из городских котельных.

Из-за этого без теплоснабжения остались сотни жилых домов.

В прилегающих к объекту домах взрывной волной выбило окна. Также повреждения получили пять автомобилей.

Известно о двух пострадавших — женщинах 76 и 67 лет. Им оказали необходимую помощь

В Ровно утром также раздавались взрывы.

В результате повреждения объектов критической инфраструктуры без электроснабжения остались более 10 тыс. потребителей в регионе.

Также зафиксированы повреждения в жилом секторе: в нескольких домах выбиты окна, пострадали автомобили, припаркованные рядом.

По предварительным данным, обошлось без раненых.

Как отмечают Воздушные силы ВСУ, атака продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские БпЛА.

Граждан призывают соблюдать правила безопасности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.