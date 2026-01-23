Росія витратила понад $131 млн (понад 10,2 млрд рублів) для здійснення масованого повітряного удару на території України у ніч на 20 січня.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Скільки РФ витратила на атаку проти України 20 січня

За інформацією ГУР, у ніч на 20 січня російські війська застосували 372 засоби повітряного нападу для масованої атаки на Україну. Серед них:

балістичні ракети Іскандер;

гіперзвукова ракета Циркон;

крилаті ракети Х-101;

навчальні РМ-48У;

дрони типів Герань, Гарпія та Гербера.

Як уточнили у Головному управлінні розвідки, загальна вартість використаного озброєння перевищує $131 млн (понад 10,2 млрд рублів).

Якщо порівняти, на ці гроші протягом року живе місто Великий Новгород із населенням близько 220 тис. осіб. Це також зіставно з третиною річного бюджету регіонів Росії, зокрема, Калмикії та Ненецького автономного округу, заявили у ГУР.

– За таку суму можна було б збудувати сучасний і повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів, – стверджують у ГУР Міноборони України.

Там звернули увагу, що ці витрати відбуваються на тлі рекордного бюджетного дефіциту Росії, зокрема минулого року він сягнув 5,6 трлн рублів ($70 млрд) або близько 2,6% ВВП.

У ГУР Міноборони наголошують, що Росія підвищує податки та акцизи, скорочує видатки на соціальну сферу, а також державні інвестиційні проєкти для продовження повномасштабної війни проти України.

