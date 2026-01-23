С вечера 22 января и этой ночью российские оккупанты запустили по Украине 101 ударный дрон типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов.

Об этом говорится в отчете командования Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину

Россияне запускали дроны из Курска, Орла, Шаталова, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также с территории оккупированного Донецка. Из 101 беспилотника около 60 – это Шахеды.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 76 вражеских беспилотников. К сожалению, зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько вражеских БПЛА.

По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, вечером и ночью россияне снова атаковали область. На Кривой Рог и район враг направил беспилотники. В результате ударов возникли пожары, повреждена гражданская инфраструктура.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 430-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.