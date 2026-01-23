З вечора 22 січня та цієї ночі російські окупанти запустили по Україні 101 ударний дрон типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.

Про це йдеться у звіті командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну

Росіяни запусткали дрони з Курська, Орла, Шаталова, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, а також із території окупованого Донецька. Зі 101 безпілотника близько 60 – це Шахеди.

Зараз дивляться

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито та придушено 76 ворожих безпілотників. На жаль, зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих БпЛА.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, ввечері та вночі росіяни знову атакували область. На Кривий Ріг та район ворог спрямував безпілотники. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 430-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.