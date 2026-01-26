До 10 июня 2026 года необходимо оцифровать трудовые книжки, переведя бумажные записи о трудовой деятельности в электронный формат. Это требование введено для создания единого электронного реестра, что упрощает учет трудового стажа, расчет пенсий и доступ к данным работников без необходимости в бумажных документах.

Как проверить, оцифрована ли трудовая книжка работника, читайте в нашем материале.

Как проверить, оцифрована ли трудовая книжка на портале Пенсионного фонда

Оцифрована ли трудовая книжка, можно проверить через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Подать скан-копию трудовой книжки для внесения в электронный реестр может как сам работник, так и страхователь (работодатель).

После завершения процедуры все сведения о результатах оцифровки трудовой книжки и трудовой деятельности автоматически отображаются в личном кабинете пользователя на портале Пенсионного фонда.

Оцифровка трудовой книжки: как проверить

Для входа в личный кабинет можно использовать:

квалифицированную электронную подпись (КЭП);

BankID — авторизация через банк по номеру карты;

Дія.Підпис.

После авторизации нужно перейти в раздел Электронная трудовая книжка (расположен в меню слева на главной странице).

В этом разделе есть несколько вкладок:

Данные ЭТК, показывающие записи трудовой книжки, сформированные автоматически на основе отчетов работодателей (начиная с 1 января 1998 года);

Оцифрованная ЭТК, содержащая данные, внесенные после обработки предоставленной скан-копии бумажной книжки;

Скан-копии трудовой книжки, хранящие представленные файлы изображений страниц трудовой книжки.

На главной странице кабинета отображаются итоговые данные о страховом стаже, который рассчитывается автоматически в соответствии с законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Этот показатель можно найти во вкладке Страховые данные, имеющиеся в РЗО, в поле Общий страховой стаж.

Кроме того, в разделе Мои обращения и Сообщения пользователь может отследить статус своего обращения. Если при обработке скан-копий обнаружены ошибки или несоответствия в записях трудовой книжки, в системе появляется комментарий специалиста Пенсионного фонда с объяснением выявленных недостатков.

Источник : Пенсионный фонд

