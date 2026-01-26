Під час загальної мобілізації в Україні статус “у розшуку” в застосунку Резерв+ став для багатьох неприємним сюрпризом. Зазвичай червона позначка з’являється тоді, коли людина порушує правила військового обліку. Зокрема не з’являється за повісткою, ігнорує виклик на ВЛК або просто не оновлює свої дані.

Як швидко зникає статус “у розшуку” після сплати штрафу у Резерв+, читайте в нашому матеріалі.

Чи знімають з розшуку після сплати штрафу в Резерв+

Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко пояснила у коментарі Фактам ICTV, що статус у розшуку виникає через порушення правил військового обліку. Коли особа заходить в Резерв+, вона може побачити червону стрічку, що вказує на те, що вона перебуває в розшуку.

Щоб позбутися цього статусу, існує два варіанти:

особа може відвідати ТЦК;

або сплатити штраф.

Зняття статусу у розшуку без візиту до ТЦК є можливим, якщо сплатити штраф одразу. Отже, статус у розшуку після сплати штрафу зникає. Проте навіть після оплати може знадобитися деякий час, щоб оновилася інформація та зникла позначка про розшук у реєстрі. Зокрема треба від кількох годин до кількох днів, щоб система оновила статус, і червона позначка зникла.

Отже, статус не змінюється миттєво після сплати. Навіть якщо гроші переказали, червона стрічка в системі може “висіти” від кількох годин до кількох діб. Зокрема це залежить від швидкості обміну даними в реєстрах.

Статус “у розшуку” після сплати штрафу: чому не зникає червона стрічка

В іншому випадку, для скасування статусу у розшуку, особа може з’явитися до ТЦК, де їй видадуть протокол про порушення правил обліку, після чого буде вручено постанову про адміністративну відповідальність та запропоновано сплатити штраф.

Якщо штраф не буде сплачено, справа передається до Державної виконавчої служби, і сума штрафу подвоюється, також з’являються витрати на виконавця.

Адвокатка зазначила, що несплата штрафу призводить до автоматичного подвоєння суми, подібно до штрафів за порушення правил дорожнього руху, і справа переходить до виконавців.

– Багато людей звертаються до юристів, коли вже мають проблеми з блокуванням рахунків, часто не усвідомлюючи, що є постанова, – розповіла правчиня.

Тому адвокатка порекомендувала завантажити додаток Резерв+ і регулярно перевіряти свій статус, та появу червоної позначки в застосунку.

Що робити, якщо розшук не зник після сплати штрафу у Резерв+

Правчиня розповіла, що сплата штрафу – це не розв’язання проблеми з обліком. Адвокатка підкреслила, що штраф виписують за конкретне порушення, і якщо його не усунути, ситуація повториться.

Навіть якщо після оплати червона позначка про розшук в Резерв+ зникне, це лише тимчасовий ефект. Якщо людина й надалі не оновить дані або не з’явиться до ТЦК, через певний час статус “у розшуку” може повернутися.

Тобто сплата штрафу не звільняє від обов’язку дотримуватися правил обліку. Щоб остаточно прибрати розшук, потрібно усунути причину порушення правил військового обліку.

