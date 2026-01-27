Зеленского планируют пригласить на саммит G7 во Франции — посол
- Франция пригласит Зеленского на саммит G7 в июне 2026 года.
- Украина станет ключевой темой французского председательства в G7.
Президент Украины Владимир Зеленский получит приглашение на саммит лидеров G7, который состоится во Франции в июне 2026 года.
Об этом сообщил посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер, сообщает Интерфакс-Украина.
Приглашение Зеленского на саммит G7 во Франции
По словам Гаэля Весьера, Украина будет ключевой темой на протяжении всего французского председательства в Большой семерке.
Франция уже приняла решение пригласить президента Владимира Зеленского на саммит лидеров G7, который состоится в июне.
Посол подчеркнул, что Париж планирует максимально сосредоточиться на поддержке Украины, в частности в энергетическом секторе, а также будет активно продвигать все инициативы G7, направленные на помощь Киеву.
— Для Франции Украина является чрезвычайно важной темой на протяжении всего нашего председательства в G7, — отметил Весьер.
Напомним, что в 2026 году саммит Группы семи (G7) пройдет во Франции — в департаменте Верхняя Савойя, в городе Эвиан.
Франция будет председательствовать в G7 в течение года, определив поддержку Украины одним из ключевых приоритетов своей повестки дня.