Президент Украины Владимир Зеленский получит приглашение на саммит лидеров G7, который состоится во Франции в июне 2026 года.

Об этом сообщил посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер, сообщает Интерфакс-Украина.

Приглашение Зеленского на саммит G7 во Франции

По словам Гаэля Весьера, Украина будет ключевой темой на протяжении всего французского председательства в Большой семерке.

Франция уже приняла решение пригласить президента Владимира Зеленского на саммит лидеров G7, который состоится в июне.

Посол подчеркнул, что Париж планирует максимально сосредоточиться на поддержке Украины, в частности в энергетическом секторе, а также будет активно продвигать все инициативы G7, направленные на помощь Киеву.

— Для Франции Украина является чрезвычайно важной темой на протяжении всего нашего председательства в G7, — отметил Весьер.

Напомним, что в 2026 году саммит Группы семи (G7) пройдет во Франции — в департаменте Верхняя Савойя, в городе Эвиан.

Франция будет председательствовать в G7 в течение года, определив поддержку Украины одним из ключевых приоритетов своей повестки дня.

