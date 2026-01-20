Пока президент Франции Эммануэль Макрон ничего не говорил об участии Украины в саммите Большой семерки в Париже.

Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Зеленский об участии Украины в саммите G7 в Париже

Владимир Зеленский подчеркнул, что обычно его французский коллега всегда приглашает его на все встречи, где обсуждается вопрос Украины.

– Эммануэль мне ничего не говорил. Пока что. Почему я говорю пока что? Потому что обычно, когда есть какие-то крупные дипломатические встречи, где присутствуют лидеры и где обсуждается тема Украины, он всегда меня приглашает, потому что знает наши общие принципы в этом вопросе. Ничего не решается об Украине без Украины, – подытожил украинский лидер.

Напомним, что об инициативе Макрона провести срочный саммит G7 в Париже 22 января сообщил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

По словам главы Соединенных Штатов, Эммануэль Макрон среди возможных участников упомянул Данию, Украину, Сирию, а также Россию.

По данным СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон рассматривал возможность пригласить лидера Китая Си Цзиньпина на саммит G7 2026 года во Франции.

Ранее стало известно, что партнеры Киева по G7 хотят присоединиться к запланированной встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе.

