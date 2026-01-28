В 2026 году правительство продолжает поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в частности сохраняет выплаты на проживание.

Какой размер денежной помощи на проживание ВПЛ в 2026 году и кто может ее получить — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое денежная помощь на проживание для ВПЛ

Помощь на проживание для ВПЛ — это финансовая поддержка от государства для лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и переехать в другие регионы Украины. Эта помощь направлена на покрытие расходов, связанных с временным проживанием и адаптацией на новом месте.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что денежная помощь на проживание выплачивается для ВПЛ, которые относятся к наиболее уязвимым категориям. Главным условием является совокупный доход семьи переселенцев. В расчете на одного члена семьи он должен составлять не более 10 380 грн.

Если человек имеет справку ВПЛ и хочет оформить пособие на проживание впервые, сделать это можно с помощью портала Дія.

Для этого необходимо:

авторизоваться в приложении и перейти в раздел Сервисы;

выбрать Услуги для ВПЛ — Помощь для ВПЛ;

указать адрес проживания и подтвердить геолокацию;

добавить статус ВПЛ для детей или нажать Зарегистрироваться без детей;

выбрать карту еПоддержка или оформить ее в банке-партнере;

выбрать необходимую помощь и подтвердить контакты.

После рассмотрения заявки человеку будет оказана соответствующая помощь, результат поступит в личный кабинет.

Помощь на проживание для ВПЛ: размер в 2026 году

С начала 2026 года обновили главный показатель, который влияет на право ВПЛ получать помощь на проживание.

Теперь предельный средний доход на одного члена семьи составляет 10 380 грн. Именно эту сумму учитывают при назначении или продлении выплат.

Ранее лимит был 9 444 грн, но из-за роста прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность, его подняли. Новый расчет — 2 595 грн × 4, что и дало 10 380 грн.

То есть если средний доход на одного человека в семье за последние три месяца не превышает 10 380 грн, можно снова обращаться за помощью или продолжить ее получение. Это особенно важно для семей, у которых доход был немного выше старого порога, но вписывается в новый.

Кому помощь продлевают без учета дохода

Для некоторых категорий выплаты продлевают автоматически или по упрощенной процедуре, и уровень дохода здесь не имеет значения. Это:

пенсионеры с пенсией до 10 380 грн

люди с инвалидностью I и II группы

дети с инвалидностью до 18 лет

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, до 23 лет

родители-воспитатели, приемные родители, опекуны и попечители

То есть эти люди могут получать помощь независимо от общего дохода семьи.

Размер денежной помощи на проживание ВПЛ в 2026 году составляет:

2000 гривен в месяц — для взрослых;

3000 гривен в месяц — для детей и людей с инвалидностью.

Для получения более подробной информации о продлении выплат и других видах помощи рекомендуется обратиться в ПФУ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.