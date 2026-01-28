У 2026 році уряд продовжує підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зокрема зберігає виплати на проживання.

Який розмір грошової допомоги на проживання ВПО у 2026 році та хто може її отримати — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке грошова допомога на проживання для ВПО

Допомога на проживання для ВПО — це фінансова підтримка від держави для осіб, які були змушені покинути свої домівки через бойові дії та переїхати в інші регіони України. Ця допомога спрямована на покриття витрат, пов’язаних із тимчасовим проживанням та адаптацією на новому місці.

Варто зазначити, що грошова допомога на проживання виплачується для ВПО, які відносяться до найвразливіших категорій. Головною умовою є сукупний дохід сім’ї переселенців. У розрахунку на одного члена сім’ї він має становити не більше 10 380 грн.

Якщо людина має довідку ВПО й хоче оформити допомогу на проживання вперше, зробити це можна за допомогою порталу Дія.

Для цього необхідно:

авторизуватися у застосунку та перейти у розділ Сервіси;

обрати Послуги для ВПО — Допомога для ВПО;

вказати адресу проживання та підтвердити геолокацію;

додати статус ВПО для дітей або натиснути Зареєструватися без дітей;

обрати картку єПідтримка або оформити її в банку-партнері;

обрати необхідну допомогу та підтвердити контакти.

Після розгляду заявки людині буде надана відповідна допомога, результат надійде в особистий кабінет.

Допомога на проживання для ВПО: розмір у 2026 році

З початку 2026 року оновили головний показник, який впливає на право ВПО отримувати допомогу на проживання.

Тепер граничний середній дохід на одного члена сім’ї становить 10 380 грн. Саме цю суму враховують під час призначення або продовження виплат.

Раніше ліміт був 9 444 грн, але через зростання прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, його підняли. Новий розрахунок – 2 595 грн × 4, що й дало 10 380 грн.

Тобто якщо середній дохід на одну людину в сім’ї за останні три місяці не перевищує 10 380 грн, можна знову звертатися по допомогу або продовжити її отримання. Це особливо важливо для родин, у яких дохід був трохи вищий за старий поріг, але вписується в новий.

Кому допомогу продовжують без урахування доходу

Для деяких категорій виплати подовжують автоматично або за спрощеною процедурою, і рівень доходу тут не має значення. Це:

пенсіонери з пенсією до 10 380 грн

люди з інвалідністю I та II групи

діти з інвалідністю до 18 років

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до 23 років

батьки-вихователі, прийомні батьки, опікуни та піклувальники

Тобто ці люди можуть отримувати допомогу незалежно від загального доходу сім’ї.

Розмір грошової допомоги на проживання ВПО у 2026 році становить:

2000 гривень на місяць — для дорослих осіб;

3000 гривень на місяць — для дітей та людей з інвалідністю.

Для отримання більш детальної інформації щодо продовження виплат та інших видів допомоги рекомендується звернутися до ПФУ.

