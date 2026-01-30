С началом масштабной цифровизации государственных услуг в Украине платформа Дія постепенно расширяет свои возможности, в частности — в сфере воинского учета. В настоящее время внедрены инструменты, которые позволяют гражданам частично или полностью осуществлять процедуры, связанные с учетом в ТЦК, онлайн.

Можно ли стать на воинский учет через Дію, читайте в нашем материале.

Можно ли стать на воинский учет в Дії

Сейчас полноценно стать на воинский учет через Дію пока нельзя.

Однако приложение предоставляет несколько важных функций, которые упрощают процедуру учета:

обновление персональных данных;

представление информации в ТЦК (территориальный центр комплектования);

получение повесток (при определенных условиях);

проверка актуального статуса учета.

Что именно доступно и как стать на воинский учет через Дію

Через мобильное приложение или веб-портал Дія мужчины призывного возраста могут:

Обновить личные данные — в частности место жительства, семейное положение, образование, контактную информацию.

Проверить наличие военно-учетных документов — таких как военный билет или приписное (при условии, что эти данные есть в реестре).

Отправить обращение в ТЦК — например, с просьбой уточнить учетные данные или вызвать для прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии).

Получить напоминание или электронное сообщение.

Как стать на воинский учет в 2026 году

Чтобы встать на первичную воинскую учету, необходимо обратиться в ТЦК по месту жительства. Предоставить паспорт гражданина Украины; идентификационный код; документы об образовании; медицинскую справку или пройти ВЛК. Это можно сделать через Резерв+.

В настоящее время процесс постановки на воинский учет переведен и на цифровые рельсы.

Как получить военно-учетный документ в Дії

Военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить онлайн через портал Дія — без необходимости посещать госучреждения или стоять в очередях. Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, поэтому его можно использовать в любых ситуациях: при устройстве на работу, прохождении проверок на блокпостах и тому подобное.

Каждый документ содержит QR-код, который дает возможность проверить его подлинность и получить информацию из реестра Оберіг — в частности, о статусе бронирования. Документ будет сформирован только в случае, если в Едином государственном реестре есть полные сведения о лице.

Как получить военно-учетный документ через Дію:

Авторизуйтесь на портале Дія с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи)

Выберите услугу Военно-учетный документ

Нажмите Подать заявление и подпишите его КЭП

В течение 10 минут документ появится в вашем кабинете гражданина на портале

Как стать на воинский учет онлайн и кто это может сделать

Теперь встать на воинский учет можно без личного визита в ТЦК и СП. Процедура доступна онлайн через приложение Резерв+, и это занимает всего несколько минут. Воспользоваться сервисом можно даже находясь за границей. Такой формат значительно упрощает жизнь призывникам и военнообязанным, ведь не нужно никуда ехать, стоять в очередях или заниматься бумагами.

Онлайн-постановка доступна юношам 2009 года рождения, но только до 31 июля. Также ею могут воспользоваться мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, в том числе те, кто находится за пределами Украины, если они ранее не стояли на воинском учете и имеют биометрические документы — ID-карту или биометрический загранпаспорт.

Важно, что эта возможность действует только для тех, кто проходит процедуру впервые. Если человека уже снимали с учета, а также для женщин, предусмотрено личное обращение в ТЦК.

Чтобы встать на учет, нужно:

установить или обновить Резерв+,

авторизоваться в приложении,

подать запрос на постановку.

Далее система автоматически обрабатывает данные. После успешной регистрации появляется персональный Резерв ID со статусом призывника для граждан 17-24 лет или военнообязанного для мужчин 25-59 лет.

Новая функция позволяет пройти процедуру быстро и без лишней бюрократии, сделать это из любой точки мира, улучшает качество ведения учета и уменьшает нагрузку на ТЦК благодаря цифровизации процесса.

