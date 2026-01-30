Можно ли стать на воинский учет через Дію вместо визита в ТЦК
С началом масштабной цифровизации государственных услуг в Украине платформа Дія постепенно расширяет свои возможности, в частности — в сфере воинского учета. В настоящее время внедрены инструменты, которые позволяют гражданам частично или полностью осуществлять процедуры, связанные с учетом в ТЦК, онлайн.
Можно ли стать на воинский учет через Дію, читайте в нашем материале.
Можно ли стать на воинский учет в Дії
Сейчас полноценно стать на воинский учет через Дію пока нельзя.
Однако приложение предоставляет несколько важных функций, которые упрощают процедуру учета:
- обновление персональных данных;
- представление информации в ТЦК (территориальный центр комплектования);
- получение повесток (при определенных условиях);
- проверка актуального статуса учета.
Что именно доступно и как стать на воинский учет через Дію
Через мобильное приложение или веб-портал Дія мужчины призывного возраста могут:
- Обновить личные данные — в частности место жительства, семейное положение, образование, контактную информацию.
- Проверить наличие военно-учетных документов — таких как военный билет или приписное (при условии, что эти данные есть в реестре).
- Отправить обращение в ТЦК — например, с просьбой уточнить учетные данные или вызвать для прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии).
- Получить напоминание или электронное сообщение.
Как стать на воинский учет в 2026 году
Чтобы встать на первичную воинскую учету, необходимо обратиться в ТЦК по месту жительства. Предоставить паспорт гражданина Украины; идентификационный код; документы об образовании; медицинскую справку или пройти ВЛК. Это можно сделать через Резерв+.
В настоящее время процесс постановки на воинский учет переведен и на цифровые рельсы.
Как получить военно-учетный документ в Дії
Военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить онлайн через портал Дія — без необходимости посещать госучреждения или стоять в очередях. Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, поэтому его можно использовать в любых ситуациях: при устройстве на работу, прохождении проверок на блокпостах и тому подобное.
Каждый документ содержит QR-код, который дает возможность проверить его подлинность и получить информацию из реестра Оберіг — в частности, о статусе бронирования. Документ будет сформирован только в случае, если в Едином государственном реестре есть полные сведения о лице.
Как получить военно-учетный документ через Дію:
- Авторизуйтесь на портале Дія с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи)
- Выберите услугу Военно-учетный документ
- Нажмите Подать заявление и подпишите его КЭП
- В течение 10 минут документ появится в вашем кабинете гражданина на портале
Как стать на воинский учет онлайн и кто это может сделать
Теперь встать на воинский учет можно без личного визита в ТЦК и СП. Процедура доступна онлайн через приложение Резерв+, и это занимает всего несколько минут. Воспользоваться сервисом можно даже находясь за границей. Такой формат значительно упрощает жизнь призывникам и военнообязанным, ведь не нужно никуда ехать, стоять в очередях или заниматься бумагами.
Онлайн-постановка доступна юношам 2009 года рождения, но только до 31 июля. Также ею могут воспользоваться мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, в том числе те, кто находится за пределами Украины, если они ранее не стояли на воинском учете и имеют биометрические документы — ID-карту или биометрический загранпаспорт.
Важно, что эта возможность действует только для тех, кто проходит процедуру впервые. Если человека уже снимали с учета, а также для женщин, предусмотрено личное обращение в ТЦК.
Чтобы встать на учет, нужно:
- установить или обновить Резерв+,
- авторизоваться в приложении,
- подать запрос на постановку.
Далее система автоматически обрабатывает данные. После успешной регистрации появляется персональный Резерв ID со статусом призывника для граждан 17-24 лет или военнообязанного для мужчин 25-59 лет.
Новая функция позволяет пройти процедуру быстро и без лишней бюрократии, сделать это из любой точки мира, улучшает качество ведения учета и уменьшает нагрузку на ТЦК благодаря цифровизации процесса.