В Резерв+ теперь можно встать на воинский учет без визита в ТЦК и медосмотров, сообщает Министерство обороны Украины.

В Резерв+ можно встать на воинский учет без ТЦК и медосмотров

Как отмечают в Минобороны, постановка на воинский учет больше не требует личного визита в ТЦК и СП. Сделать это можно в приложении Резерв+ за несколько кликов, даже, если человек не в Украине.

— Сервис делает процесс постановки на учет простым и понятным для призывников и военнообязанных, без поездок, очередей и бумажной волокиты, — говорится в сообщении.

На учет онлайн могут встать юноши 2009 года рождения — только до 31 июля.

Также это могут сделать мужчины 25–59 лет, в частности те, кто находится за пределами Украины, если:

ранее не стояли на учете;

имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический загранпаспорт).

Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые.

Для тех, кто снят с учета, а также женщинам, нужно обратиться в ТЦК лично.

Как встать на воинский учет без визита в ТЦК

Для начала нужно установить приложение Резерв+ или обновить его до последней версии. Далее необходимо авторизоваться и выбрать функцию Встать на учет.

После этого нужно дождаться автоматической обработки запроса.

После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом “Призывник” для граждан 17–24 лет или “Военнообязанный” — для мужчин 25–59 лет.

Новая функция Резерв+ позволяет:

быстро встать на учет без очередей, бумажных документов и медосмотра;

сделать это из любой точки мира;

повысить скорость и качество ведения учета.

Также, отмечает Минобороны, такое нововведение разгрузит ТЦК и СП от рутинной работы.

