Без ТЦК и медосмотров: в Резерв+ теперь можно становиться на военный учет
- Постановка на воинский учет больше не требует личного визита в ТЦК и СП.
- Это нововведение касается юношей 2009 года рождения – только до 31 июля, а также определенной категории мужчин 25–59 лет.
- Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые.
В Резерв+ теперь можно встать на воинский учет без визита в ТЦК и медосмотров, сообщает Министерство обороны Украины.
В Резерв+ можно встать на воинский учет без ТЦК и медосмотров
Как отмечают в Минобороны, постановка на воинский учет больше не требует личного визита в ТЦК и СП. Сделать это можно в приложении Резерв+ за несколько кликов, даже, если человек не в Украине.
— Сервис делает процесс постановки на учет простым и понятным для призывников и военнообязанных, без поездок, очередей и бумажной волокиты, — говорится в сообщении.
На учет онлайн могут встать юноши 2009 года рождения — только до 31 июля.
Также это могут сделать мужчины 25–59 лет, в частности те, кто находится за пределами Украины, если:
- ранее не стояли на учете;
- имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический загранпаспорт).
Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые.
Для тех, кто снят с учета, а также женщинам, нужно обратиться в ТЦК лично.
Как встать на воинский учет без визита в ТЦК
Для начала нужно установить приложение Резерв+ или обновить его до последней версии. Далее необходимо авторизоваться и выбрать функцию Встать на учет.
После этого нужно дождаться автоматической обработки запроса.
После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом “Призывник” для граждан 17–24 лет или “Военнообязанный” — для мужчин 25–59 лет.
Новая функция Резерв+ позволяет:
- быстро встать на учет без очередей, бумажных документов и медосмотра;
- сделать это из любой точки мира;
- повысить скорость и качество ведения учета.
Также, отмечает Минобороны, такое нововведение разгрузит ТЦК и СП от рутинной работы.