Із початком масштабної цифровізації державних послуг в Україні платформа Дія поступово розширює свої можливості, зокрема — у сфері військового обліку. Наразі впроваджені інструменти, які дозволяють громадянам частково або повністю здійснювати процедури, пов’язані з обліком у ТЦК, онлайн.

Чи можна стати на військовий облік через Дію, читайте в нашому матеріалі.

Чи можна стати на військовий облік в Дії

Наразі повноцінно стати на військовий облік через Дію поки що не можна.

Проте додаток надає кілька важливих функцій, які спрощують процедуру обліку:

оновлення персональних даних;

подання інформації до ТЦК (територіального центру комплектування);

отримання повісток (за певних умов);

перевірка актуального статусу обліку.

Що саме доступно та як стати на військовий облік через Дію

Через мобільний додаток або вебпортал Дія чоловіки призовного віку можуть:

Оновити особисті дані — зокрема місце проживання, сімейний стан, освіту, контактну інформацію.

Перевірити наявність військово-облікових документів — таких як військовий квиток або приписне (за умови, що ці дані є в реєстрі).

Надіслати звернення до ТЦК — наприклад, із проханням уточнити облікові дані чи викликати для проходження ВЛК (військово-лікарської комісії).

Отримати нагадування або електронне повідомлення.

Як стати на військовий облік у 2026 році

Щоб стати на первинний військовий облік, варто звернутися до ТЦК за місцем проживання. Надати паспорт громадянина України; ідентифікаційний код; документи про освіту; медичну довідку або пройти ВЛК. Це можна зробити через Резерв+.

Наразі процес постановки на військовий облік переведено і на цифрові рейки.

Як отримати військово-обліковий документ в Дії

Військово-обліковий документ із Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів можна отримати онлайн через портал Дія — без потреби відвідувати держустанови чи стояти в чергах. Документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий, тому його можна використовувати у будь-яких ситуаціях: під час влаштування на роботу, проходження перевірок на блокпостах тощо.

Кожен документ містить QR-код, який дає можливість перевірити його справжність та отримати інформацію з реєстру Оберіг — зокрема, щодо статусу бронювання. Документ буде сформовано лише в разі, якщо в Єдиному державному реєстрі є повні відомості про особу.

Як отримати військово-обліковий документ через Дію:

Авторизуйтеся на порталі Дія за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису)

Оберіть послугу Військово-обліковий документ

Натисніть Подати заяву й підпишіть її КЕП

Протягом 10 хвилин документ зʼявиться у вашому кабінеті громадянина на порталі

Як стати на військовий облік онлайн та хто це може зробити

Тепер стати на військовий облік можна без особистого візиту до ТЦК та СП. Процедура доступна онлайн через застосунок Резерв+, і це займає всього кілька хвилин. Скористатися сервісом можна, навіть перебуваючи за кордоном. Такий формат значно спрощує життя призовникам і військовозобов’язаним, адже не потрібно нікуди їхати, стояти в чергах чи займатися паперами.

Онлайн-постановка доступна юнакам 2009 року народження, але лише до 31 липня. Також нею можуть скористатися чоловіки віком від 18 до 59 років, зокрема ті, хто перебуває за межами України, якщо вони раніше не стояли на військовому обліку та мають біометричні документи – ID-картку або біометричний закордонний паспорт.

Важливо, що ця можливість діє тільки для тих, хто проходить процедуру вперше. Якщо людину вже знімали з обліку, а також для жінок, передбачено особисте звернення до ТЦК.

Щоб стати на облік, потрібно:

встановити або оновити Резерв+;

авторизуватися в застосунку;

подати запит на постановку.

Далі система автоматично обробляє дані. Після успішної реєстрації з’являється персональний Резерв ID зі статусом призовника для громадян 17-24 років або військовозобов’язаного для чоловіків 25-59 років.

Нова функція дозволяє пройти процедуру швидко і без зайвої бюрократії, зробити це з будь-якої точки світу, покращує якість ведення обліку та зменшує навантаження на ТЦК завдяки цифровізації процесу.

