Из-за активности БПЛА: Укрзализныця пересаживает людей на автобусы в нескольких областях
- Укрзализныця временно пересаживает пассажиров на автобусные маршруты в прифронтовых регионах из-за ситуации безопасности.
- Изменения касаются направлений в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.
- За сутки автобусными трансферами перевезли более 2,2 тысяч пассажиров.
В ряде близких к фронту районах страны Укрзализныця пересаживает людей на объездные автобусные маршруты.
Статус движения поездов в отдельных регионах 31 января
В Харьковской области на участке Лозовая-Барвенково-Краматорск из соображений безопасности пассажиров продолжают пересаживать на автобусы по объездному маршруту.
В Запорожской области мониторинговый центр Укрзализныци фиксирует активность БпЛА в непосредственной близости к инфраструктуре УЗ на пути курсирования поездов.
Поэтому до 09:00 1 февраля движение Запорожье-Днепр и обратно будет осуществляться автобусными трансферами.
Информация будет обновляться.
За прошедшие сутки такими трансферами было перевезено более 2,2 тыс. пассажиров.
— Автобусы для этих рейсов удалось оперативно обеспечить благодаря слаженной работе Укрзализныци (в частности, Приднепровского филиала) и Запорожской и Днепропетровской областных военных администраций. Сотрудники вокзалов Днепр-Главный и Запорожье-1 организовали беспрепятственный переход пассажиров от поездов непосредственно к автобусам и посадку, — говорится в сообщении.
Мониторинговые группы УЗ фиксируют активность БпЛА на пути следования поездов в Сумы. Там делают вынужденные остановки вблизи укрытий при непосредственной опасности. Движение сохраняется, контроль усилен.