В метро Киева утром фиксировались перебои со светом – на некоторых станциях пропало освещение, не работали эскалаторы. После обеда метрополитен начал восстанавливать работу.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Обновлено в 14:50

Сейчас смотрят

Отключение электроэнергии в метро Киева

По его словам, в Киеве и во многих городах Украины произошли аварийные отключения электроэнергии.

Движение метро Киева остановили из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена сейчас могут работать как укрытия – на резервном питании станций.

– Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно остановили движение поездов и работу эскалаторов, – сообщили в Киевском метрополитене.

Мэр Киева Виталий Кличко в 14:37 сообщил, что метрополитен начинает восстанавливать работу на всех трех линиях. Также восстановлены объекты критической инфраструктуры столицы. Восстанавливают давление воды в системе водо- и теплоснабжения.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения света, графики не действуют.

В метро Харькова также сообщили о временной остановке движения поездов.

Впоследствии в Харьковском метрополитене сообщили, что движение поездов по Алексеевской, Салтовской и Хододногорско-заводской линиям возобновлено. В то же время интервалы движения поездов по линиям метрополитена временно составляют 25-35 минут.

Кроме того, движение поездов временно осуществляется вне графика движения выходного дня.

По состоянию на 14:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях восстановили энергоснабжение для критической инфраструктуры. В Харьковской, Житомирской и Одесской областях также возвращают свет людям, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.