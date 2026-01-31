Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 31 января 2026 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 157 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар и сбросил 106 управляемых авиабомб. Кроме того, россияне применили 4358 дронов-камикадзе и осуществили 3117 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026
Ситуация в Украине на 31 января 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, сбросив три управляемые авиабомбы, осуществил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Потери врага в войне на 31 января 2026 года
- личного состава – около 1 239 590 (+880) человек,
- танков – 11 619 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 977 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 36 768 (+20) ед.,
- РСЗО – 1 632 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 290 (+1) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 928 (+694) ед.,
- крылатых ракет – 4 205 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 377 (+58) ед.,
- специальной техники – 4 054 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 438-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
