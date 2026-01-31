По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 157 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар и сбросил 106 управляемых авиабомб. Кроме того, россияне применили 4358 дронов-камикадзе и осуществили 3117 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 31 января 2026

Ситуация в Украине на 31 января 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, сбросив три управляемые авиабомбы, осуществил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Потери врага в войне на 31 января 2026 года

личного состава – около 1 239 590 (+880) человек,

танков – 11 619 (+5) ед.,

боевых бронированных машин – 23 977 (+8) ед.

артиллерийских систем – 36 768 (+20) ед.,

РСЗО – 1 632 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 290 (+1) ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 928 (+694) ед.,

крылатых ракет – 4 205 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 76 377 (+58) ед.,

специальной техники – 4 054 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 438-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

