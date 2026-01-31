Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару та скинув 106 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували 4358 дронів-камікадзе та здійснили 3117 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026

Ситуація в Україні на 31 січня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, скинувши три керовані авіабомби, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Втрати ворога у війні на 31 січня 2026

особового складу – близько 1 239 590 (+880) осіб,

танків – 11 619 (+5) од,

бойових броньованих машин – 23 977 (+8) од.

артилерійських систем – 36 768 (+20) од,

РСЗВ – 1 632 (+1) од,

засобів ППО – 1 290 (+1) од,

літаків – 435 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119 928 (+694) од,

крилатих ракет – 4 205 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 76 377 (+58) од,

спеціальної техніки – 4 054 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 438-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

