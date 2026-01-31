Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 31 січня 2026 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару та скинув 106 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували 4358 дронів-камікадзе та здійснили 3117 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2026
Ситуація в Україні на 31 січня 2026
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, скинувши три керовані авіабомби, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Втрати ворога у війні на 31 січня 2026
- особового складу – близько 1 239 590 (+880) осіб,
- танків – 11 619 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 23 977 (+8) од.
- артилерійських систем – 36 768 (+20) од,
- РСЗВ – 1 632 (+1) од,
- засобів ППО – 1 290 (+1) од,
- літаків – 435 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119 928 (+694) од,
- крилатих ракет – 4 205 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 377 (+58) од,
- спеціальної техніки – 4 054 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 438-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
