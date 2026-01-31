Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии электропередач 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Масштабное отключение электроэнергии в Украине

Технологическая авария привела к каскадному отключению света по Украине и срабатыванию автоматических систем защиты на подстанциях. Также были разгружены блоки украинских атомных электростанций.

По словам Шмыгаля, в ряде областей, в частности, в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской, Одесской областях, по команде Укрэнерго ввели специальные графики аварийных отключений.

Специалисты Укрэнерго работают над восстановлением электроснабжения для потребителей.

По прогнозам специалистов, свет вернется потребителям в течение ближайших 2-3 часов.

В Укрэнерго сообщили, что в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях применены аварийные отключения света. В Киеве и Харькове не работало метро.

Впоследствии в Харьковском метрополитене сообщили, что движение поездов по Хододногорско-заводской, Салтовской и Алексеевской линиям возобновлено.

В Кривом Роге из-за отключения электроэнергии произошло аварийное отключение подстанций, питающих водоканал и электротранспорт. Городской водоканал перешел на генераторы, подчеркнул глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. В движении трамваев, троллейбусов и скоростного трамвая наблюдаются сбои.

В Винницаоблводоканале сообщили, что из-за полного отсутствия электроэнергии остановилась главная водопроводная станция Винницы: весь город сейчас без воды. Впоследствии в Винницком горсовете сообщили, что подачу света восстановили, начат запуск главной водопроводной станции. На полное восстановление водоснабжения во всех микрорайонах города потребуется не менее 5-6 часов.

В Укрзализныце сообщили, что ситуация с энергоснабжением на железной дороге стабилизирована.

По состоянию на 14:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях восстановлено подачу света для критической инфраструктуры. Следующим этапом будет происходить постепенное восстановление подачи электроэнергии бытовым потребителям, сообщил позже Денис Шмыгаль.

