Сегодня, 31 января, в украинской энергосистеме произошло технологическое нарушение, которое сопровождалось одновременным отключением линии электропередачи между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линии между западной и центральной частями Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Отключение электроэнергии в Украине 31 января

По словам Дениса Шмыгаля, сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Это привело к каскадным отключениям в сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, разгруженным блокам атомных электростанций.

На данный момент в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях введены аварийные отключения света. Специалисты Укрэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

— В течение ближайших часов свет восстановят, — сказал Денис Шмыгаль.

Ситуация в регионах Украины

Так, в Виннице остановили водоснабжение. В КП Винницаоблэнерго отметили, что из-за полного отсутствия электроэнергии остановилась главная водопроводная станция Винницы: весь город сейчас без воды.

Часть районов Харькова осталась без света после скачков напряжения. Две из трех линий харьковского метро не курсируют, также в связи с отсутствием напряжения временно не работает электротранспорт.

Ситуация на Укрзализныце

31 января в Укрзализныце сообщили, что ситуация с энергоснабжением на железной дороге, возникшая из-за отключения внешнего питания, стабилизирована.

— Электроснабжение восстановлено почти во всех регионах — поезда продолжают движение по своим маршрутам. Отставание от графика минимальное и будет наверстано, — подчеркнули в УЗ.

На вокзалах есть свет и отопление, работают пункты обогрева.

Киевская кольцевая электричка Kyiv City Express возобновила движение. Ориентировочные задержки движения составляют 20–30 минут.

Метро Киева и Харькова

Утром в Киеве остановили движение поездов метро из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена сейчас могут работать как укрытия – на резервном питании станций.

Проблемы со светом в Молдове

Из-за серьезных проблем в электросети в Украине утром в 10:42 упало напряжение на линии Isaccea-Vulc ănešti-MGRES, что привело к отключению электросистемы.

– Оператор электротранспортной системы Moldelectrica работает над исправлением ситуации, в некоторых местах напряжение уже восстановлено, – заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.

