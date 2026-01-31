Сьогодні о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним вимкненням лінії електропередач 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Масштабне знеструмлення в Україні

Технологічна аварія призвела до каскадного вимкнення світла відключення по Україні й спрацювання автоматичних систем захисту на підстанціях. Також були розвантажені блоки українських атомних електростанцій.

Зараз дивляться

За словами Шмигалья, у низці областей, зокрема, у Києві, на Київщині, Житомирщині, Харківщині, Одещині, за командою Укренерго запровадили спеціальні графіки аварійних вимкнень.

Фахівці Укренерго працюють над відновленням електропостачання для споживачів.

У Вінницяоблводоканалі повідомили, що через повну відсутність електроенергії зупинилась головна водопровідна станція Вінниці: все місто наразі без води.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.