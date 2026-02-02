Попри постійний тиск з боку противника, ситуація на фронті протягом останнього періоду зазнала певних змін. Бойові дії залишаються інтенсивними, однак темпи просування ворога вже не виглядають такими стрімкими, як раніше.

Скільки території окупувала Росія у січні, читайте в нашому матеріалі.

Скільки території України окуповано у січні

Скільки території втратила Україна у січні повідомили аналітики DeepState. За повідомленням експертів, російські війська змогли просунутися та встановити контроль приблизно над 245 квадратними кілометрами української території.

У порівнянні з листопадом і груднем минулого року ці показники майже вдвічі менші, що свідчить про певне уповільнення темпів територіальних втрат.

Проте загальна інтенсивність бойових дій знизилася незначно. Кількість штурмових дій скоротилася лише приблизно на 4% у порівнянні з груднем. Водночас багато військовослужбовців зазначають, що суб’єктивно січень відчувався менш напруженим, ніж попередній місяць, попри близькі показники активності.

Скільки км території Росія окупувала у січні:

Найбільше бойових зіткнень зафіксовано на Покровському напрямку, адже на нього припало 33% усіх штурмів. Саме тут противник зосереджує основні зусилля, намагаючись постійно тиснути на оборону.

Друге місце за інтенсивністю посів Гуляйпільський напрямок, де відбулося 21% від загальної кількості атак. При цьому активність противника на цій ділянці суттєво зросла – приблизно в 1,75 раза.

Менша, але все ж відчутна частка боїв припала на Костянтинівський напрямок. Тут 12% від усіх штурмів.

Лиманський і Олександрівський напрямки мають по 8% від загальної кількості атак, залишаючись зонами стабільної бойової напруги.

Найбільш негативне співвідношення між кількістю штурмів і територіальними втратами зафіксоване на Слов’янському напрямку. Там відбулося лише близько 3% усіх атак, однак на цю ділянку припало майже 20% загальних втрат території.

