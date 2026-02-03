За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 147 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 150 управляемых авиационных бомб.

Сейчас смотрят

Кроме того, применил 5199 дронов-камикадзе и осуществил 2860 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 3 февраля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.