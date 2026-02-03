Минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіаційних бомб.

Зараз дивляться

Крім того, застосував 5199 дронів-камікадзе та здійснив 2860 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 3 лютого 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 14401-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.