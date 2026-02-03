РФ атаковала Украину 450 дронами и 71 ракетой, в том числе Цирконами и Искандерами
- Начиная с шести вечера 2 февраля РФ применила по Украине 521 средство воздушного нападения.
- Силы ПВО сбили 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников различных типов.
- Основными направлениями удара атаки РФ были Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская области.
В ночь на 3 февраля РФ нанесла комбинированный удар по Украине, применив 521 средство воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты и Шахеды.
Ночная атака на Украину: что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, со вчерашнего дня, начиная с шести часов вечера, РФ нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БпЛА.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 521 средство воздушного нападения:
- 4 ракеты Циркон/Оникс (район пуска ВОТ АР Крым);
- 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская обл. РФ, ВОТ Крыма);
- 7 крылатых ракет Х-22/ Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. РФ);
- 28 крылатых ракет Х-101/ Искандер-К (акватория Каспийского моря, Курская обл. РФ);
- 450 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ.
Как отмечают в ВС ВСУ, около 300 из 450 беспилотников были Шахедами.
Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая, Одесская области.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников различных типов:
- 4 ракеты Циркон/Оникс;
- 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;
- 20 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;
- 412 ударных БпЛА различных типов.
Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударного БпЛА в 27 локациях, а также падение сбитых (обломков) БпЛА на 17 локациях.
Информация о 6 вражеских ракетах уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.