В ночь на 3 февраля РФ нанесла комбинированный удар по Украине, применив 521 средство воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты и Шахеды.

Ночная атака на Украину: что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, со вчерашнего дня, начиная с шести часов вечера, РФ нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БпЛА.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 521 средство воздушного нападения:

Сейчас смотрят

4 ракеты Циркон Оникс

32 баллистические ракеты Искандер-М

7 крылатых ракет Х-22 Х-32

28 крылатых ракет Х-101 Искандер-К

450 ударных БПЛА типа Shahed Италмас

Как отмечают в ВС ВСУ, около 300 из 450 беспилотников были Шахедами.

Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая, Одесская области.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников различных типов:

4 ракеты Циркон/Оникс;

11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;

20 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;

412 ударных БпЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударного БпЛА в 27 локациях, а также падение сбитых (обломков) БпЛА на 17 локациях.

Информация о 6 вражеских ракетах уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.