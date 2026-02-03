Государство-агрессор совершает ракетные атаки на Украину, используя баллистические ракеты Искандер-М.

Факты ICTV узнавали характеристики и особенности конструкции баллистической ракеты Искандер-М.

Искандер-М: характеристики и траектория падения

Ракетный комплекс 9К720 Искандер предназначен для ударов по целям противника, находящихся в оперативной глубине, и во время выполнения тактических операций. Этот комплекс был принят на вооружение РФ в 2006 году. На пусковой установке могут размещаться два вида ракет: Искандер-М и Искандер-К.

В отличие от крылатой ракеты Искандер-К, Искандер-М — это баллистика класса поверхность-поверхность. Движение этой ракеты описывает параболу и может поражать цели перпендикулярно к земле. Внутри вмонтирован ракетный твердотопливный двигатель, благодаря которому задается скорость и направление движения.

Благодаря двигателю происходит выталкивание ракеты на вершину параболической траектории. Как только она достигнет наибольшей высоты, двигатель выключается, а ракета падает вниз. Падение происходит неуправляемо.

Почему Искандер-М трудно сбить

Искандер-М, дальность которой достигает 500 км, очень трудно заметить из-за скорости и угла подлета. Скорость баллистического варианта значительно выше, чем крылатой ракеты, поэтому ее сложно увидеть невооруженным глазом. Также она оснащена средствами радиоэлектронной борьбы, которые могут заглушить сигналы систем ПВО и сбить их с толку.

Искандер-М не имеет крыльев. Эта ракета, в отличие от крылатого варианта, на подлете очень тихая, ведь двигатель уже не работает. То есть по звуку услышать приближение этой ракеты трудно.

Баллистическая ракета Искандер-М, скорость полета которой достигает 800 м/с, может остаться незаметной, пока не сдетонирует.

Эти ракеты имеют темно-зеленый цвет, а корпус делится на две части. Нос ракеты имеет коническую форму, а вот задняя часть напоминает цилиндр. В задней части есть несколько хвостовых стабилизаторов.

Может дополняться кассетной боевой частью. Корпус раскрывается, чтобы из него высвободились находящиеся внутри суббоеприпасы. При этом остатки боеголовки, а также двигатель продолжают двигаться по инерции и падают почти неповрежденными, ведь боевая часть высвобождается в воздухе.

Атака баллистической ракетой Искандер-М с кассетной частью использовалась 29 апреля, во время удара по Одессе, и вызвала большое количество жертв.

Конструкция и технические характеристики баллистической ракеты Искандер-М

Баллистическая ракета Искандер-М, цена которой составляет $3 млн, падает на землю почти перпендикулярно, то есть под прямым углом. В результате чего образуются огромная воронка круглой формы. Крылатая ракета, которая также запускается из комплекса Искандер, падает на землю под острым углом.

Технические характеристики Искандера-М:

Масса — 3,8 т

Вес боевой части — 480 кг

Длина ракеты — 7,2 м

Высота полета — 6-50 км

Дальность поражения — 50-500 км

Баллистическая траектория полета

Максимальная скорость полета — 2 600 м/с

Скорость подлета к цели — 700-800 м/с

Круговое вероятное отклонение — до 10 м

Особенности конструкции Искандера-М:

В носовой части находится радиодатчик, который направляет ракету.

Внутри корпуса размещена автоматика боевой части.

Посередине ракеты находится место соединения боевой и топливной частей.

В нижней части содержится приборный отсек и двигательная установка.

Снизу ракеты имеются небольшие хвосты трапецевидной формы.

Источник: Truth Hounds, Defense Express

