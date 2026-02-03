Из-за массированной атаки РФ в части левого берега Киева применены экстренные отключения.

Аварийные отключения света в Киеве

Как сообщает ДТЭК, в части левого берега Киева действуют экстренные отключения электроэнергии. Причина – последствия массированного обстрела со стороны РФ.

– Днепровский и Дарницкий районы столицы частично в экстренных отключениях. На правом берегу продолжают действовать графики. В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграмм-канале, — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 3 февраля Россия обстреляла восемь областей Украины. Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами. Под атакой оказались многоэтажки и теплоэлектроцентрали, ТЭЦ и ТЭС, работавшие исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

В Киеве зафиксированы разрушения в 5 районах – Днепровском, Деснянском, Дарницком, Печерском, Шевченковском. Там произошли пожары, есть трое пострадавших.

Как отметил министр энергетики Денис Шмыгаль, цели, по которым ударила РФ, были не военные, исключительно гражданские. Он подчеркнул, что сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура воздуха -25 °C.

