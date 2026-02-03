В части Киева из-за атаки РФ применены экстренные отключения — ДТЭК
- В двух районах Киева – Днепровском и Дарницком – применены экстренные отключения света.
- Причина – последствия массированного удара РФ в ночь на 3 февраля.
- Как сообщает ДТЭК, на правом берегу продолжают действовать графики.
Из-за массированной атаки РФ в части левого берега Киева применены экстренные отключения.
Аварийные отключения света в Киеве
Как сообщает ДТЭК, в части левого берега Киева действуют экстренные отключения электроэнергии. Причина – последствия массированного обстрела со стороны РФ.
– Днепровский и Дарницкий районы столицы частично в экстренных отключениях. На правом берегу продолжают действовать графики. В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграмм-канале, — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 3 февраля Россия обстреляла восемь областей Украины. Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами. Под атакой оказались многоэтажки и теплоэлектроцентрали, ТЭЦ и ТЭС, работавшие исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.
В Киеве зафиксированы разрушения в 5 районах – Днепровском, Деснянском, Дарницком, Печерском, Шевченковском. Там произошли пожары, есть трое пострадавших.
Как отметил министр энергетики Денис Шмыгаль, цели, по которым ударила РФ, были не военные, исключительно гражданские. Он подчеркнул, что сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура воздуха -25 °C.