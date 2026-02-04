Владимир Зеленский заявил, что получил доклад от украинской делегации по итогам сегодняшних переговоров в Абу-Даби.

Президент анонсировал обмен военнопленными в ближайшее время.

Зеленский об обмене военнопленными с РФ

— Был доклад нашей делегации после встреч сегодня — был трехсторонний формат. Также были контакты команды с американской стороной, — отметил глава государства в вечернем обращении.

Зеленский рассказал, что докладывали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия.

— Ребята были на связи. Мы обсудили промежуточные итоги переговоров в этот день. Продолжим завтра, — добавил президент.

Зеленский заявил про “весомый шаг”, который должен произойти в ближайшее время.

— Мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой, — отметил он.

Президент добавил, что “украинская позиция очень четкая — войну нужно заканчивать реально”.

По его словам, в первую очередь это должна понимать Россия. Партнеры должны обеспечить реальные гарантии безопасности и давление на агрессора.

— Чтобы люди в Украине чувствовали, что ситуация действительно движется к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать все в свою пользу и продолжать удары. Не должно быть вознаграждения агрессору. Если какое-либо вознаграждение агрессору будет, Россия со временем сорвет любую договоренность, — подчеркнул президент.

Напомним, сегодня в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча в рамках мирных переговоров. Следующий раунд переговоров запланирован на завтра.

Секретарь СНБО Рустем Умеров назвал переговоры “содержательными, продуктивными и ориентированными на конкретные шаги и практические решения”.

