В Украине раскрыли масштабную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу, которую организовали сотрудник Госпогранслужбы и его двоюродный брат из России.

Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Россиянин и его брат-пограничник переправляли мужчин за границу

Как заявили в ГБР, схему организовали гражданин Российской Федерации, находящийся в Европе, и его двоюродный брат – действующий сотрудник администрации Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что они успели переправить почти 80 человек, маскируя выезд под командировку от международной организации. Фигуранты дела таким образом “заработали” более $1,5 млн.

По данным ГБР, россиянин искал “клиентов” среди украинских мужчин призывного возраста через интернет-мессенджеры и личные контакты. Он предлагал выезд в страны ЕС через официальные пункты пропуска с поддельными документами, которые якобы давали право на пересечение границы.

С каждого он брал по $20 тыс. В Государственном бюро расследований рассказали, что деньги переводили ему на криптокошелек.

Его двоюродный брат, чиновник администрации Государственной пограничной службы Украины, отвечал за практическую реализацию схемы. Он готовил фальшивые письма о якобы служебных командировках мужчин от международной организации, используя должность и доступ к внутренним процедурам.

Документы отправляли через онлайн-сервис, который позволял подменять адрес отправителя. В ГБР рассказали, что в письмах указывали почтовый ящик, который выглядел как официальный адрес международной структуры.

После поступления таких писем в Госпогранслужбу мужчина лично контролировал принятие положительных решений. После этого документы передавали “клиентам”, чтобы они могли беспрепятственно выехать из Украины.

По предварительным данным, в течение 2024–2025 годов участники схемы переправили за границу около 80 человек и получили почти $1,6 млн.

В ГБР отметили, что отец гражданина России ранее был осужден в Украине за государственную измену. Он входил в состав преступной организации вместе с двумя народными депутатами и бывшим прокурором.

Переправка мужчин за границу: в чем подозревают фигурантов

По информации ГБР, сотрудника Госпогранслужбы и его двоюродного брата подозревают в совершении уголовных правонарушений:

по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, содействие такой переправке советами и устранением препятствий, совершенное в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения и из корыстных побуждений) Уголовного кодекса;

по ч. 2 ст. 15 (Завершенное покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины при аналогичных обстоятельствах) УК;

по ч. 3 ст. 358 (Подделка официальных документов, предоставляющих права, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде тюремного заключения на срок до девяти лет.

Как отметили в ГБР, правоохранители провели обыски по месту жительства и службы сотрудника Госпогранслужбы. Они изъяли компьютерную технику, жесткие диски, мобильные телефоны и $20 тыс.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании должностному лицу меры пресечения – содержание под стражей и его отстранение от должности. Гражданина России, который занимался поиском “клиентов”, планируют объявить в международный розыск.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. В то же время следователи проверяют возможные факты государственной измены со стороны одного из фигурантов.

