Народного депутата Украины разоблачили в схемах завладения агропродукцией НААН на сумму более 30 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сделки с землей НААН: о чем идет речь

В Суспільному и РБК-Украина со ссылкой на собственные источники уточняют, что речь идет о нардепе Анатолии Гунько, который уже фигурирует в деле о получении $85 тыс. взятки за содействие в аренде государственных земель.

– НАБУ и САП совместно с СБУ раскрыли схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. Организаторы – народный избранник, которого уже обвиняют в получении от агрария $85 тыс. взятки, и депутат Киевского облсовета, – говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что Гунько в 2021 году вступил в сговор с директором одного из опытных хозяйств и еще одним пособником.

Вместе они организовали сбор и вывоз агропродукции на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях. Речь идет о более 990 тоннах подсолнечника и 1,4 тысячи тонн кукурузы стоимостью 27,3 млн грн.

Подобную схему они использовали и в 2022 году на базе опытной станции.

– На этот раз на подконтрольные склады отгрузили 203 тонны подсолнечника. Чтобы скрыть преступление, реальное количество собранного зерна не отразили в товаросопроводительных документах. В итоге по обоим эпизодам государству был нанесен ущерб на сумму почти 30 млн грн, – отмечают детективы.

В НАБУ добавили, что о подозрении сообщили по следующим статьям:

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины) – народному депутату Украины IX созыва как организатору. Предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. Организация присвоения, растраты или завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах или организованной группой, с причинением ущерба в сумме свыше 1,2 млн грн (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины) – депутату Киевского областного совета. Наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины) – двум руководителям ГП в структуре НААН. Наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Пособничество (содействие) в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины) – пособнику. Также наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что парламентарий от фракции Слуга народа Анатолий Гунько был задержан еще в августе 2023 года. После этого он и еще один нардеп, а именно Богдан Торохтий, были исключены из Слуги народа.

