В Україні викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон, яку організували працівник Держприкордонслужби та його двоюрідний брат із Росії.

Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Росіянин і його брат-прикордонник переправляли чоловіків за кордон

Як заявили у ДБР, схему організували громадянин Російської Федерації, який перебуває в Європі, та його двоюрідний брат – чинний працівник адміністрації Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що вони встигли переправити майже 80 осіб, маскуючи виїзд під відрядження від міжнародної організації. Фігуранти справи таким чином “заробили” понад $1,5 млн.

За даними ДБР, росіянин шукав “клієнтів” серед українських чоловіків призовного віку через інтернет-месенджери та особисті контакти. Він пропонував виїзд до країн ЄС через офіційні пункти пропуску з підробленими документами, які нібито давали право на перетин кордону.

З кожного він брав по $20 тис. У Державному бюро розслідувань розповіли, що гроші переказували йому на криптогаманець.

Його двоюрідний брат, посадовець адміністрації Державної прикордонної служби України, відповідав за практичну реалізацію схеми. Він готував фальшиві листи про нібито службові відрядження чоловіків від міжнародної організації, використовуючи посаду та доступ до внутрішніх процедур.

Документи надсилали через онлайн-сервіс, який дозволяв підміняти адресу відправника. У ДБР розповіли, що у листах зазначали поштову скриньку, яка виглядала як офіційна адреса міжнародної структури.

Після надходження таких листів до Держприкордонслужби чоловік особисто контролював ухвалення позитивних рішень. Після цього документи передавали “клієнтам”, щоб без перешкод виїхати з України.

За попередніми даними, протягом 2024–2025 років учасники схеми переправили за кордон близько 80 осіб та отримали майже $1,6 млн.

У ДБР зазначили, що батько громадянина Росії раніше був засуджений в Україні за державну зраду. Він входив до складу злочинної організації разом з двома народними депутатами та колишнім прокурором.

Переправлення чоловіків за кордон: у чому підозрюють фігурантів

За інформацією ДБР, працівника Держприкордонслужби та його двоюрідного брата підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень:

за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяння такому переправленню порадами та усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища та з корисливих мотивів) Кримінального кодексу;

за ч. 2 ст. 15 (Закінчений замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за аналогічних обставин) КК;

за ч. 3 ст. 358 (Підроблення офіційних документів, які надають права, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді тюремного ув’язнення на термін до дев’яти років.

Як зазначили у ДБР, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та служби працівника Держприкордонслужби. Вони вилучили комп’ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони та $20 тис.

Наразі готується клопотання до суду про обрання посадовцю запобіжного заходу – тримання під вартою та його відсторонення від посади. Громадянина Росії, який займався пошуком “клієнтів”, планують оголосити в міжнародний розшук.

Наразі триває досудове розслідування. Водночас слідчі перевіряють можливі факти державної зради з боку одного з фігурантів.

Фото : ДБР

