По состоянию на среду, 4 февраля, в Киеве без теплоснабжения остались 1 146 жилых домов после российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время визита 60 послов иностранных государств на территорию Дарницкой теплоэлектроцентрали в Киеве 4 февраля.

В Киеве без тепла 1 146 домов — Кулеба

— На сегодняшний день то, что мы имеем в городе Киеве — это 1 146 домов без тепла. Они сейчас обогреваются исключительно электроэнергией. Мы понимаем и знаем все проблемы этих людей. Мы постоянно координируемся с городом Киевом по всем потребностям, — заявил министр.

По его словам, Дарницкая теплоэлектроцентраль обеспечивала теплом около 500 тыс. жителей Киева.

С начала отопительного сезона объект подвергся уже пяти атакам баллистическими ракетами и беспилотниками и сейчас почти полностью разрушен.

— Сегодня вы находитесь здесь после вчерашней атаки, когда враг направил сюда пять баллистических ракет, направил четко в единственное, что здесь оставалось функционирующим, это именно оборудование, которое было ориентировано на подачу тепла для населения. Это было сделано в самую холодную ночь, которая была в Киеве. Температура ночью достигала -26 градусов. Все это привело к тому, что на сегодняшний день, как вы можете видеть, станция почти полностью уничтожена, — рассказал он.

Кулеба добавил, что работы по восстановлению станции уже начались, однако на сегодняшний день трудно что-то прогнозировать.

— У нас есть два дня для того, чтобы понять технически, когда мы сможем и в какой степени восстановить работу этой станции. После этого можно делать уже определенные прогнозы. На сегодняшний день сказать что-то пока довольно трудно, — сказал он.

Враг выпустил 20 ракет по ТЭЦ Киева

По информации Кулебы, в целом с начала отопительного сезона по теплоэлектроцентралям Киева было выпущено более 20 ракет.

Министр уточнил, что во время атак российские войска применяют баллистические ракеты со шрапнелью, которые повреждают теплотрассы и значительно затрудняют проведение ремонтных работ.

Он подчеркнул, что россияне сознательно используют сильные морозы как элемент давления на мирное население, прежде всего на наиболее уязвимые группы, которые оказываются в особенно сложных условиях.

— Все это говорит о том, что враг просто не способен на свои перемирия, о которых они говорили, — сказал он.

Кулеба сообщил, что украинские власти обратились к странам-партнерам с просьбой предоставить необходимое оборудование.

Речь идет о генераторах различной мощности, когенерационных установках и блочно-модульных котельных для обеспечения теплом людей, которые остались без отопления.

