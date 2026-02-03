Глава Минэнерго Денис Шмыгаль вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили одну из киевских ТЭЦ, которую во время сильных морозов в ночь со 2 на 3 февраля атаковали россияне.

Шмыгаль и Рютте посетили поврежденную киевскую ТЭЦ

— Показали господину Рютте ужасные последствия этой атаки. Враг нанес ракетный удар по энергообъекту, который обеспечивает теплом жителей города. Это гражданский объект. Обстрел был сознательным. Именно тогда, когда температура опустилась до -25°C, — заявил министр.

Он сообщил, что в ночь на 3 февраля россияне выпустили пять баллистических ракет по этой ТЭЦ. Глава Минэнерго отметил, что “этому преступлению должна быть дана надлежащая оценка”.

— Подчеркнули это вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой. В разговоре с господином Рютте акцентировали внимание на важности усиления защиты объектов тепло- и электроснабжения. Системы ПВО и ракеты к ним. Важно обеспечить своевременную поставку оружия, ведь Россия наращивает свое производство, — подытожил он.

Массированная атака на Украину 3 февраля

В ночь на 3 февраля Россия массированно ударила по Киеву и Киевской области баллистическими ракетами и дронами-камикадзе.

В столице повреждены несколько многоэтажек на левом и правом берегах Днепра, возникли пожары, есть пострадавшие.

Компания ДТЭК сообщила, что в ночь на 3 февраля войска РФ нанесли самый мощный удар по энергосистеме с начала года.

Этой ночью РФ применила различные виды баллистических ракет, крылатые ракеты и дроны для ударов по многоэтажкам, теплоэлектроцентралям, а также ТЭЦ и ТЭС, работавшим в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

Основными направлениями удара были Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская области.

Фото: Денис Шмыгаль

