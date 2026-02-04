Станом на середу, 4 лютого, у Києві без теплопостачання залишилися 1 146 житлових будинків після російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час візиту 60 послів іноземних держав на територію Дарницької теплоелектроцентралі у Києві 4 лютого.

У Києві без тепла 1 146 будинків – Кулеба

– На сьогодні те, що ми маємо в місті Києві – це 1 146 будинків без тепла. Вони зараз обігріваються виключно електроенергією. Ми розуміємо і знаємо всі проблеми цих людей. Ми постійно координуємося з містом Києва щодо всіх потреб, – заявив міністр.

За його словами, Дарницька теплоелектроцентраль забезпечувала теплом близько 500 тис. мешканців Києва.

Зараз дивляться

Від початку опалювального сезону об’єкт зазнав уже п’яти атак балістичними ракетами та безпілотниками і нині майже повністю зруйнований.

– Сьогодні ви знаходитеся тут після вчорашньої атаки, коли ворог направив сюди п’ять балістичних ракет, направив чітко в єдине, що тут залишалось функціонуючим, це саме обладнання, яке було орієнтоване на подачу тепла для населення. Це було зроблено в найхолоднішу ніч, яка була в Києві. Температура вночі сягала -26 градусів. Все це призвело до того, що на сьогоднішній день, як ви можете побачити, станція майже повністю знищена, – розповів він.

Кулеба додав, що роботи з відновлення станції вже стартували, проте на сьогодні важко щось прогнозувати.

– У нас є два дні для того, щоб зрозуміти технічно, коли ми зможемо і в який мірі відновити роботу цієї станції. Після цього можна робити вже певні прогнози. На сьогоднішній день сказати щось поки що досить важко, – сказав він.

Ворог випустив 20 ракет по ТЕЦ Києва

За інформацією Кулеби, загалом із початку опалювального сезону по теплоелектроцентралях Києва було випущено понад 20 ракет.

Міністр уточнив, що під час атак російські війська застосовують балістичні ракети зі шрапнеллю, які пошкоджують теплотраси та значно ускладнюють проведення ремонтних робіт.

Він наголосив, що росіяни свідомо використовують сильні морози як елемент тиску на мирне населення, насамперед на найбільш вразливі групи, які опиняються в особливо складних умовах.

– Все це говорить про те, що ворог просто не здатен на свої перемир’я , про які вони говорили, – сказав він.

Кулеба повідомив, що українська влада звернулася до країн-партнерів із проханням надати необхідне обладнання.

Йдеться про генератори різної потужності, когенераційні установки та блочно-модульні котельні для забезпечення теплом людей, які залишилися без опалення.

Фото: Денис Шмигаль

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.