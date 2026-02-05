Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов противника на временно оккупированных территориях и в РФ, в частности логистический хаб, полигон, РЭБ и пункты управления БПЛА.

Об этом объявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Удары по военным объектам РФ: что известно

Отмечается, что в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Среди них:

На ВОТ Запорожской области – поражено сосредоточение живой силы противника на полигоне Приморский Посад в районе н. п. Приморский Посад. На Южно-Слобожанском направлении – поражена российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм 9К515 Торнадо-С. Эта РСЗО разработана как легкая и универсальная версия системы Смерч и позволяет поражать цели на расстоянии до 120 км. На ВОТ Донецкой области, в районе н. п. Макеевка, поражен логистический хаб противника.

– Вчера, в рамках огневого поражения, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по пункту управления БПЛА подразделения из состава специального полка Ахмат в районе н. п. Кучеров Курской области РФ. Зафиксировано поражение цели, – говорится в сообщении.

Также Генштаб сообщил о поражении станции радиоэлектронной борьбы противника на территории Брянской области РФ в районе населенного пункта Кистер.

Подтверждено, помимо прочего, поражение радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-400, нанесенное ударными БПЛА 4 февраля 2026 года в районе н. п. Красное Белгородской области РФ.

Напомним, 5 февраля стали известны результаты январских ударов Сил обороны Украины по полигону Капустин Яр в Астраханской области России с помощью ракет дальнего радиуса действия Фламинго.

