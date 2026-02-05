Генштаб подтвердил удары по полигону, логистическому хабу и РСЗО Торнадо-С оккупантов
- Силы обороны поразили логистический хаб, полигон и сосредоточение живой силы противника на ВОТ.
- Под ударами оказались пункты управления БПЛА, средства РЭБ и РСЗО Торнадо-С.
- Также подтверждено поражение РЛС ЗРК С-400 на территории РФ.
Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов противника на временно оккупированных территориях и в РФ, в частности логистический хаб, полигон, РЭБ и пункты управления БПЛА.
Об этом объявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Удары по военным объектам РФ: что известно
Отмечается, что в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
Среди них:
- На ВОТ Запорожской области – поражено сосредоточение живой силы противника на полигоне Приморский Посад в районе н. п. Приморский Посад.
- На Южно-Слобожанском направлении – поражена российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм 9К515 Торнадо-С. Эта РСЗО разработана как легкая и универсальная версия системы Смерч и позволяет поражать цели на расстоянии до 120 км.
- На ВОТ Донецкой области, в районе н. п. Макеевка, поражен логистический хаб противника.
– Вчера, в рамках огневого поражения, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по пункту управления БПЛА подразделения из состава специального полка Ахмат в районе н. п. Кучеров Курской области РФ. Зафиксировано поражение цели, – говорится в сообщении.
Также Генштаб сообщил о поражении станции радиоэлектронной борьбы противника на территории Брянской области РФ в районе населенного пункта Кистер.
Подтверждено, помимо прочего, поражение радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-400, нанесенное ударными БПЛА 4 февраля 2026 года в районе н. п. Красное Белгородской области РФ.
Напомним, 5 февраля стали известны результаты январских ударов Сил обороны Украины по полигону Капустин Яр в Астраханской области России с помощью ракет дальнего радиуса действия Фламинго.