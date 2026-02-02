ВСУ поразили пункты управления и склад боеприпасов РФ: подробности от Генштаба
- Силы обороны Украины поразили вражеские пункты управления полкового и дивизионного уровней в районе Кураховки.
- В то же время подразделения ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов и пункты управления беспилотников в Донецкой и Запорожской областях.
Силы обороны Украины нанесли удар по вражеским пунктам управления и складу боеприпасов России на временно оккупированных территориях.
Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
Удар по пунктам управления и складу боеприпасов РФ
Как отметили в Генштабе, в ночь на 2 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию результативных ударов по объектам противника на временно оккупированных территориях Украины.
В частности, в районе Кураховки Донецкой области поражены два пункта управления российских войск – полкового и дивизионного уровней. В том же районе зафиксировано попадание в склад боеприпасов, обеспечивавший подразделения армии России.
В то же время Силы обороны Украины нанесли удары по пунктам управления беспилотников, что значительно ослабляет возможности врага. Зафиксировано поражение таких целей в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области.
Как отметили в Генеральном штабе ВСУ, в настоящее время потери российских оккупантов уточняются.